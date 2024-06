Dựng kịch bản kết hôn với người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

TPO - Công an tỉnh Lào Cai vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài.

Trước đó, ngày 23/5, Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Yang Min Jun (SN 1972, trú tại huyện Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) tố giác một số công dân Việt Nam có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 21.000 Nhân dân tệ (NDT) của ông và một số công dân Trung Quốc khác thông qua việc môi giới cho phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Trung Quốc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng xác minh thông tin và điều tra vụ việc.

Đến ngày 21/6, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai); Công an huyện Văn Yên (Yên Bái); Công an huyện Từ Sơn (Bắc Ninh); Phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương; Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đồng loạt triệu tập các đối tượng có liên quan gồm: Lương Văn Tuân, (SN 1986, trú tại xã Hà Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ); Vi Thị Vĩnh (SN 1997, tên gọi khác là Hoa); Vi Thị Dự (SN 2000); Vi Thị Ngân (SN 2003); Vi Thị Nghĩa (SN 2005) và Hoàng Thị Khánh (SN 2003), cùng trú tại tỉnh Bắc Giang.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 3/2024 bằng phương thức, thủ đoạn sử dụng thông tin gian dối thông qua việc môi giới cho phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Trung Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 công dân Trung Quốc, cùng trú tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) với tổng số tiền 160.000 NDT (khoảng hơn 500 triệu đồng tiền Việt Nam).

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng xây dựng kịch bản tinh vi, tổ chức thuê nhà và thuê người đóng vai bố mẹ, người thân của cô dâu để đưa nạn nhân người Trung Quốc về ra mắt gia đình. Sau đó, các đối tượng làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để gả cưới cho người Trung Quốc. Mục đích của các đối tượng là chiếm đoạt tiền và quà sính lễ để cùng nhau ăn chia. Sau đó, cô dâu sẽ bỏ trốn, không thực hiện lễ hỏi cưới như đã thỏa thuận.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.