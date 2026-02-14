Cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán

TPO - Theo thống kê, trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán, cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 65 người.

Ngày 14/2, Cục CSGT cho biết, trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 34 người, bị thương 31 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, giảm 18 vụ, giảm 8 người chết, giảm 6 người bị thương.

Về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 10.013 trường hợp vi phạm; tạm giữ 101 xe ô tô, 2.496 xe mô tô, 102 phương tiện khác; tước 283 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 1.668 trường hợp.

Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 2.145 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.219 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 26 trường hợp; quá khổ giới hạn 7 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 1 trường hợp; chở quá số người quy định 117 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 17 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 56 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 1 trường hợp; vi phạm ma túy 6 trường hợp.

Cùng với đó, trên tuyến đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính 17,25 triệu đồng; trên tuyến đường sắt xử lý 5 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính 2,12 triệu đồng.

Đáng chú ý, qua hệ thống giám sát, các địa phương trực tiếp ghi nhận 5.260 trường hợp vi phạm.