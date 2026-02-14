‘Giá hoa cúc thấp hơn năm trước mà người mua chẳng thấy đâu’

TPO - "Tôi ngồi đây 10 ngày ròng rã chỉ mới bán được gần 40 chậu, giá thấp hơn năm trước mà người mua chẳng thấy đâu. Chưa năm nào bán cúc não nề như năm nay cả', chị Thu Trang, người bán cúc ở Đà Nẵng thở dài.
Tùy vào kích cỡ, các chậu cúc được bán dao động trên dưới 500.000 đồng. Hoa cúc tượng trưng cho phúc lộc, thịnh vượng, may mắn.
Chị Thu Trang (xã Hòa Vang) nhập về 130 chậu cúc đại đóa và cúc pha lê từ 16 tháng Chạp. Sau 10 ngày đội nắng đứng bán dưới chân cầu Cẩm Lệ, chị "đẩy" được khoảng 40 chậu. Trong khi chỉ còn vài ngày nữa là đến giao thừa khiến chị đứng ngồi không yên. "Chưa có năm nào bán cúc não nề như năm nay cả. So với năm ngoái, mỗi chậu rẻ hơn 100.000 đồng mà vẫn không mấy người mua", chị rầu rĩ.
Còn hai ngày nữa đến giao thừa, những điểm bán cúc vẫn lác đác khách mua. Có nơi cả ngày chỉ bán chưa đầy chục chậu. Người bán như ngồi trên lửa