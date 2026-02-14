‘Giá hoa cúc thấp hơn năm trước mà người mua chẳng thấy đâu’

TPO - "Tôi ngồi đây 10 ngày ròng rã chỉ mới bán được gần 40 chậu, giá thấp hơn năm trước mà người mua chẳng thấy đâu. Chưa năm nào bán cúc não nề như năm nay cả', chị Thu Trang, người bán cúc ở Đà Nẵng thở dài.