‘Giá hoa cúc thấp hơn năm trước mà người mua chẳng thấy đâu’

Thanh Hiền

TPO - "Tôi ngồi đây 10 ngày ròng rã chỉ mới bán được gần 40 chậu, giá thấp hơn năm trước mà người mua chẳng thấy đâu. Chưa năm nào bán cúc não nề như năm nay cả', chị Thu Trang, người bán cúc ở Đà Nẵng thở dài.

tp-cucdn.jpg
Trong khi nhiều loại hoa, cây cảnh khác đang bán sôi động những ngày giáp Tết﻿, hoa cúc﻿ lâm vào cảnh đìu hiu. Hoa cúc đại đóa, cúc pha lê trên nhiều tuyến phố Đà Nẵng﻿ nở vàng rực, nơi nào cũng lác đác khách tới tìm mua. Ảnh: Thanh Hiền
tp-cucdn-5.jpg
Các chậu cúc to, đẹp, sum suê, lá xanh tốt nhưng vẫn khó níu chân người mua. Ông Nguyễn Văn Anh (phường Cẩm Lệ) cho hay năm ngoái ông nhập về 300 chậu, đến 26 Tết là đã bán sạch. Năm nay cũng ngần ấy, nhưng hiện tại ông vẫn còn gần một nửa.
tp-cucdn-4.jpg
"Cúc đại đóa tôi bán 600.000 đồng/chậu, rẻ hơn cả năm ngoái nhưng đến giờ vẫn chưa hết. Khách tới xem rất ít, có lẽ do kinh tế khó khăn và nhiều biến động trong năm vừa qua nên cuối năm họ không dám chi tiêu", ông Anh nói.
tp-cuctet.jpg
tp-cucdn-7-4592.jpg
tp-cuc.jpg
Tùy vào kích cỡ, các chậu cúc được bán dao động trên dưới 500.000 đồng. Hoa cúc tượng trưng cho phúc lộc, thịnh vượng, may mắn.
tp-cucdn-3.jpg
Những bông cúc đầy đặn, bung nở khoe sắc vàng tươi. Theo các chủ vườn hoa, loại cúc đại đóa này có thể chơi lâu, từ 25-30 ngày. Những năm trước, đây là loại hoa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuộng mua chưng trước sảnh hoặc đem biếu tặng, nhưng năm nay nguồn khách này vắng hoe.
tp-cucdn-13.jpg
tp-cucdn-14.jpg
Chị Thu Trang (xã Hòa Vang) nhập về 130 chậu cúc đại đóa và cúc pha lê từ 16 tháng Chạp. Sau 10 ngày đội nắng đứng bán dưới chân cầu Cẩm Lệ, chị "đẩy" được khoảng 40 chậu. Trong khi chỉ còn vài ngày nữa là đến giao thừa khiến chị đứng ngồi không yên. "Chưa có năm nào bán cúc não nề như năm nay cả. So với năm ngoái, mỗi chậu rẻ hơn 100.000 đồng mà vẫn không mấy người mua", chị rầu rĩ.
tp-cucdn-1.jpg
Điểm bán cúc đìu hiu. Nhiều người bán cúc cho hay thấy tình hình thị trường khó khăn, họ đã chủ động hạ giá từ sớm. Tuy nhiên vẫn ế ẩm. "Chắc chắn phải tiếp tục hạ giá nữa để vớt vát đôi đồng tiền vốn thôi. Năm nay coi như thất bại nặng nề", chị T.C. (phường Cẩm Lệ) chia sẻ.
tp-cucdn-12.jpg
Cảnh tượng quen thuộc tại các điểm bán hoa cúc ở Đà Nẵng. Người bán ngồi ngóng khách.
tp-cucdn-6.jpg
Hoa bung to đẹp, hay những chậu chớm nở, còn đầy búp cũng khan hiếm người mua. Chị Nguyễn Thu Hằng (phường Hòa Cường) cho rằng đây là loại hoa chưng Tết truyền thống, nhưng hiện nay chỉ hợp đặt ở cơ quan, đơn vị. Một phần vì giá thành cao, một phần vì nhiều loại hoa đẹp, màu sắc, kiểu dáng bắt mắt tràn lan trên thị trường phù hợp với gia đình hơn lấn át. "Hồi xưa tôi cũng chơi cúc này, nhưng gần chục năm trở lại đây tôi chuyển qua cúc hoạ mi, đỗ quyên...vừa dễ thương vừa hợp túi tiền", chị nói.
tp-cucdn-9.jpg
tp-dncucu.jpg
tp-cucdnn.jpg
Còn hai ngày nữa đến giao thừa, những điểm bán cúc vẫn lác đác khách mua. Có nơi cả ngày chỉ bán chưa đầy chục chậu. Người bán như ngồi trên lửa
tp-cucdn-15.jpg
Không mấy người dừng lại xem cúc. Đây có lẽ là loại hoa "gay go" nhất trong dịp Tết năm nay.
tp-cucdn-10.jpg
Các điểm bán cúc ở Đà Nẵng đều chung cảnh đìu hiu.
Thanh Hiền
