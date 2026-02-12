Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tết Việt

Google News

Người dân Đà Nẵng góp tiền tô màu Tết cho từng xóm nhỏ

Thanh Hiền

TPO - "Mỗi nhà tự nguyện đóng góp tiền rồi cùng nhau trang trí để xóm nhỏ đẹp hơn, ngập tràn không khí Tết. Đi đâu về tới đầu ngõ thấy rực sắc đỏ là lòng phấn chấn hẳn lên", ông Lê Anh Tuấn (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ.

tp-duong-pho-dn-5.jpg
Nhiều xóm nhỏ ở Đà Nẵng﻿ những ngày giáp Tết rực sắc đỏ cờ hoa﻿. Các hộ dân cùng nhau góp tiền mua cờ dây, đèn lồng... treo ngang những con đường. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-duong-pho-dn-6.jpg
tp-duong-pho-dn-8.jpg
tp-dn.jpg
tp-duong-pho-dn-1.jpg
Đường Giang Văn Minh (phường Hải Châu) được tô màu đỏ thắm. Đoạn đường mấy trăm mét đi dưới bóng cờ Đảng, cờ Tổ quốc khiến người dân thêm phấn chấn. Ngoài trang trí chung cho cả xóm, các hộ dân còn chủ động treo cờ ngay trước nhà.
tp-duong-pho-dn-9.jpg
Kiệt 626 đường Trưng Nữ Vương (phường Hải Châu) xinh xắn, ấm áp nhờ những chiếc đèn lồng treo trước cổng. "Mỗi nhà tự nguyện đóng góp tiền rồi cùng nhau trang trí để xóm nhỏ đẹp hơn, ngập tràn không khí Tết﻿. Đi đâu về tới đầu ngõ thấy rực sắc đỏ là lòng phấn chấn hẳn lên", ông Lê Anh Tuấn (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ.
tp-duong-pho-dn-17.jpg
Để xóm nhỏ đẹp hơn, các hộ dân chăm chút, đem những chậu hoa tươi treo trước cổng. Hơn 10 ngày qua xóm nhỏ này ngập tràn sắc xuân khiến ai cũng yêu quý thêm nơi mình đang sống.
tp-dn-865.jpg
Xóm nhỏ đủ sắc màu của cờ, đèn lồng, các loại hoa. Theo bà con, năm nào cứ đến dịp Tết, các hộ dân lại đồng lòng cùng nhau bỏ tiền túi trang trí đường xóm. Việc làm này không chỉ tô đẹp nơi mình sống mà còn gắn kết các hộ dân với nhau.
tp-duong-pho-dn-11.jpg
tp-duong-pho-dn-18.jpg
tp-duong-pho-dn-15.jpg
tp-duong-pho-dn-12.jpg
"Bà con ở đây khi nghe việc trang trí Tết ai cũng nhiệt tình hưởng ứng, nhà nào có hoa, cây cảnh thì trưng thêm trước cổng cho xóm đẹp thêm. Mấy hôm nay ai vào xóm cũng trầm trồ nên chúng tôi vui lắm", bà Bích Thủy phấn khởi.
tp-duong-pho-dn-19.jpg
Giữa lòng Đà Nẵng, không khó để bắt gặp những đoạn đường tươi màu Tết.
tp-duong-pho-dn-23.jpg
tp-duong-pho-dn-24.jpg
Hẻm nhỏ cũng khoác áo mới để đón năm mới tươi mới hơn. Theo bà con, không chỉ dịp Tết, những ngày lễ lớn như 30/4, 2/9, các hộ dân cũng cùng nhau điểm tô cho từng con xóm đẹp đẽ. Đó là cách hòa cùng niềm vui chung của đất nước và thể hiện sự nâng niu, yêu thương nơi mình sinh sống.
tp-duong-pho-dn-26.jpg
Kiệt 125 đường Ngô Gia Tự rực rỡ. Khoảng 10 ngày nay, kiệt đã được các hộ dân treo cờ dây san sát. "Chúng tôi tự nguyện đóng tiền để làm đẹp xóm, ai cũng vui vì xóm mình dù nhỏ nhưng rực rỡ trong dịp Tết", một người dân chia sẻ.
tp-duong-pho-dn-34.jpg
Người trẻ treo cờ, người già quét dọn đường sá. Xóm nhỏ sạch đẹp, dễ thương hơn từ sự tự giác, đồng lòng của mỗi người dân.
tp-duong-pho-dn-33.jpg
tp-duong-pho-dn-22.jpg
tp-duong-pho-dn-27.jpg
tp-duong-pho-dn-36.jpg
Xóm chỉ mấy chục hộ dân, cuối năm bận rộn làm ăn, buôn bán tất bật nhưng mọi người vẫn cố sắp xếp thời gian để "trang điểm" cho tuyến đường dịp Tết. Xóm đẹp khiến những căn nhà cũng tươi tắn, phấn chấn hơn.
tp-duong-pho-dn-31.jpg
Kiệt nhỏ trên đường Trần Bình Trọng những ngày qua là điểm "check-in" của người dân vì được phủ màu đỏ tươi của sắc cờ.
tp-duong-pho-dn-29.jpg
tp-duong-pho-dn-30.jpg
tp-duong-pho-dn-32.jpg
Chị Thu Tâm cho hay mấy hôm trước cả xóm cùng nhau góp tiền, cánh mày râu đi mua đồ trang trí, chị em phụ buộc dây, treo cờ. Mỗi người chịu khó bỏ ra ít tiền bạc, công sức mà xóm như "lột xác". Ai cũng háo hức vì sắc xuân ngập tràn.
tp-duong-pho-dn-7.jpg
Những con đường thay áo mới điểm tô cho thành phố Đà Nẵng đẹp đẽ, tươi tắn, văn minh hơn trong mùa xuân mới.
Thanh Hiền
#Người dân #Đà Nẵng #góp tiền #trang trí Tết #treo cờ #Tết #xóm nhỏ

