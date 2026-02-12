Người dân Đà Nẵng góp tiền tô màu Tết cho từng xóm nhỏ

TPO - "Mỗi nhà tự nguyện đóng góp tiền rồi cùng nhau trang trí để xóm nhỏ đẹp hơn, ngập tràn không khí Tết. Đi đâu về tới đầu ngõ thấy rực sắc đỏ là lòng phấn chấn hẳn lên", ông Lê Anh Tuấn (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ.
Đường Giang Văn Minh (phường Hải Châu) được tô màu đỏ thắm. Đoạn đường mấy trăm mét đi dưới bóng cờ Đảng, cờ Tổ quốc khiến người dân thêm phấn chấn. Ngoài trang trí chung cho cả xóm, các hộ dân còn chủ động treo cờ ngay trước nhà.
"Bà con ở đây khi nghe việc trang trí Tết ai cũng nhiệt tình hưởng ứng, nhà nào có hoa, cây cảnh thì trưng thêm trước cổng cho xóm đẹp thêm. Mấy hôm nay ai vào xóm cũng trầm trồ nên chúng tôi vui lắm", bà Bích Thủy phấn khởi.
Hẻm nhỏ cũng khoác áo mới để đón năm mới tươi mới hơn. Theo bà con, không chỉ dịp Tết, những ngày lễ lớn như 30/4, 2/9, các hộ dân cũng cùng nhau điểm tô cho từng con xóm đẹp đẽ. Đó là cách hòa cùng niềm vui chung của đất nước và thể hiện sự nâng niu, yêu thương nơi mình sinh sống.
Xóm chỉ mấy chục hộ dân, cuối năm bận rộn làm ăn, buôn bán tất bật nhưng mọi người vẫn cố sắp xếp thời gian để "trang điểm" cho tuyến đường dịp Tết. Xóm đẹp khiến những căn nhà cũng tươi tắn, phấn chấn hơn.
Chị Thu Tâm cho hay mấy hôm trước cả xóm cùng nhau góp tiền, cánh mày râu đi mua đồ trang trí, chị em phụ buộc dây, treo cờ. Mỗi người chịu khó bỏ ra ít tiền bạc, công sức mà xóm như "lột xác". Ai cũng háo hức vì sắc xuân ngập tràn.