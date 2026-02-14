Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thời tiết Tết Nguyên đán rét như thế nào?

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ đêm giao thừa, miền Bắc bắt đầu có mưa nhỏ rải rác, từ đêm mùng 1 Tết trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi rét đậm dưới 15 độ. Trời rét kéo dài đến hết mùng 3 Tết, kèm mưa nhỏ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng gần sáng 17/2 (mùng 1 Tết), không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ, từ chiều tối và đêm mùng 1 Tết, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm giao thừa đến ngày mùng 3 Tết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16–19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19-23 độ, vùng núi dưới 18 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu từ 25-27 độ.

image-2.jpg
Miền Bắc sẽ đón mưa nhỏ rải rác trong dịp Tết Nguyên đán.

Thủ đô Hà Nội từ đêm giao thừa đến mùng 3 Tết có mưa rải rác, từ đêm mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết trời rét nhiệt độ thấp nhất 17–19°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ từ mùng 1-3 Tết có mưa rải rác. Hà Tĩnh đến Huế rét trong các ngày mùng 2-4 Tết. Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ se lạnh trong đêm và sáng các ngày từ mùng 2-4 Tết.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng mùng 1 Tết, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 1,5–2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3–5m.

Từ mùng 2 Tết, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, giật 7–8, biển động, sóng cao 2–4m.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc #thời tiết Tết nguyên đán #thời tiết miền Bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục