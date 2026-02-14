Cho phép ô tô lưu thông chung làn xe máy trên đường Trần Phú ở Nha Trang

TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo điều chỉnh tổ chức giao thông, cho phép ô tô lưu thông chung làn với xe máy trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Ngày 14/2, lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết: UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức lại giao thông trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Theo đó, tỉnh thống nhất phương án điều chỉnh hệ thống biển báo phân làn, cho phép ô tô lưu thông chung làn với xe máy, xe đạp trên một số đoạn của tuyến đường Trần Phú; các đoạn còn lại giữ nguyên phương án tổ chức giao thông hiện hữu.

Biển báo phân làn mới trên đường Trần Phú.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng tuyến đường triển khai lắp đặt, điều chỉnh biển báo theo đúng quy chuẩn, quy định; bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và không gây xung đột giao thông trên toàn tuyến. Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND phường Nha Trang và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, nghiên cứu điều chỉnh thời lượng chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao dọc tuyến.

Trước đó, Báo Tiền Phong phản ánh tình trạng ùn tắc, kẹt xe kéo dài trên đường Trần Phú trong thời gian gần đây, xảy ra thường xuyên vào các ngày trong tuần, đặc biệt dịp nghỉ lễ, do nhiều tài xế ô tô chỉ di chuyển một làn và không dám vượt phải.