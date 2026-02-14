Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cho phép ô tô lưu thông chung làn xe máy trên đường Trần Phú ở Nha Trang

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo điều chỉnh tổ chức giao thông, cho phép ô tô lưu thông chung làn với xe máy trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Ngày 14/2, lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết: UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức lại giao thông trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Theo đó, tỉnh thống nhất phương án điều chỉnh hệ thống biển báo phân làn, cho phép ô tô lưu thông chung làn với xe máy, xe đạp trên một số đoạn của tuyến đường Trần Phú; các đoạn còn lại giữ nguyên phương án tổ chức giao thông hiện hữu.

tranphu.jpg
Biển báo phân làn mới trên đường Trần Phú.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng tuyến đường triển khai lắp đặt, điều chỉnh biển báo theo đúng quy chuẩn, quy định; bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và không gây xung đột giao thông trên toàn tuyến. Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND phường Nha Trang và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, nghiên cứu điều chỉnh thời lượng chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao dọc tuyến.

Trước đó, Báo Tiền Phong phản ánh tình trạng ùn tắc, kẹt xe kéo dài trên đường Trần Phú trong thời gian gần đây, xảy ra thường xuyên vào các ngày trong tuần, đặc biệt dịp nghỉ lễ, do nhiều tài xế ô tô chỉ di chuyển một làn và không dám vượt phải.

Phùng Quang
#UBND tỉnh Khánh Hòa #đường Trần Phú #xung đột giao thông #kẹt xe kéo dài

Xem thêm

Cùng chuyên mục