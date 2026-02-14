Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thầy giáo ở Quảng Trị lao mình xuống sông cứu người giữa dòng nước xiết

Hoàng Nam
TPO - Giữa dòng nước lạnh buốt và độ cao hun hút từ cầu xuống mặt sông, một thầy giáo ở Quảng Trị đã không chần chừ lao mình cứu người gặp nạn. Hành động dũng cảm, đầy trách nhiệm ấy khiến nhiều người xúc động trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

Ngày 14/2, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngành vừa ghi nhận một tấm gương dũng cảm cứu người giữa dòng nước xiết. Nhân vật được nhắc đến là thầy giáo Nguyễn Xuân Thảo, quê xã Triệu Bình, hiện đang tăng cường giảng dạy tại Trường THCS-THPT Đakrông.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Thảo - người đã dũng cảm lao xuống dòng nước xiết cứu người gặp nạn.

Theo đó, chiều 12/2, trên đường điều khiển xe máy từ điểm trường trở về quê nghỉ Tết, khi đến khu vực cầu Đại Lộc (xã Triệu Bình), thầy Thảo thấy đông người tụ tập trên cầu. Dừng lại hỏi thăm, thầy được biết vừa có một người nhảy xuống sông.

Không chần chừ trước tình huống nguy cấp, nhận thấy vị trí nạn nhân ở giữa dòng, độ cao từ cầu xuống mặt nước lớn và dòng chảy mạnh, thầy Thảo nhanh chóng điều khiển xe máy về phía đầu cầu để tìm lối tiếp cận an toàn hơn. Sau đó, thầy lao mình xuống dòng nước lạnh, bơi thẳng ra vị trí nạn nhân.

Khi thầy tiếp cận được người gặp nạn, một chiếc thuyền của người dân địa phương cũng kịp thời có mặt hỗ trợ, cùng đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Ngay tại hiện trường, thầy Thảo trực tiếp thực hiện các thao tác sơ cứu ban đầu cho đến khi lực lượng y tế đến. Nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để cấp cứu, điều trị.

Chia sẻ về khoảnh khắc sinh tử ấy, thầy Nguyễn Xuân Thảo cho biết, bản thân chỉ hành động theo bản năng và trách nhiệm của một người thầy, không kịp nghĩ đến hiểm nguy. “Tôi chỉ mong nạn nhân sớm hồi phục để về sum họp gia đình, đón Tết bình an” - thầy Thảo nói.

Hoàng Nam
