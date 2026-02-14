Liên tiếp tai nạn thương tâm khi trang trí Tết

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chỉ trong vài ngày tại Quảng Trị, hai vụ tai nạn xảy ra khi người dân treo đèn, treo cờ dịp Tết khiến 1 người tử vong, 1 người bị gãy 3 xương sườn phải nhập viện.

Khoảng 9 giờ ngày 13/2, ông D.M.S. (SN 1965), trú thôn Thanh Bình, xã Quảng Trạch, (Quảng Trị), trong lúc treo đèn trang hoàng trước nhà đã bất ngờ trượt ngã từ trên cao xuống đất.

img-0057.jpg
Lễ tang cuối năm của ông S. khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Ngay sau đó, gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương nặng kèm bệnh lý nền, ông S. đã tử vong vào tối cùng ngày.

Trước đó, ngày 9/2, cũng tại thôn Thanh Bình, ông D.V.Ng. (SN 1972) trong quá trình treo cờ Tổ quốc trước nhà đã bị ngã, dẫn đến gãy 3 xương sườn và phải nhập viện điều trị.

Việc hai vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy sự chủ quan, thiếu trang bị bảo hộ khi người dân tự leo trèo, làm việc trên cao. Dịp lễ, Tết, nhu cầu treo cờ, mắc đèn trang trí tăng cao nhưng nhiều gia đình vẫn sử dụng thang tạm bợ, không có người hỗ trợ, tiềm ẩn rủi ro lớn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi treo đèn, treo cờ cần bảo đảm điều kiện an toàn: sử dụng thang chắc chắn, đặt trên nền bằng phẳng, có người giữ thang hoặc hỗ trợ bên dưới; hạn chế leo trèo khi sức khỏe không đảm bảo, đặc biệt với người lớn tuổi.

Hoàng Nam
#Quảng Trị #thôn Thanh Bình #treo đèn #treo cờ dịp Tết #ngã từ trên cao #cảnh báo an toàn

