Chặn đột quỵ từ sớm: Long Châu - Cục Phòng bệnh - Bayer tăng cường hợp tác dự phòng, quản lý nguy cơ bệnh

Ngày 30/01/2026, thông qua lễ ký kết hợp tác triển khai chương trình “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng Bayer Việt Nam chính thức trở thành đối tác chiến lược 5 năm của Bộ Y tế trong phòng, chống đột quỵ. Đây là hai doanh nghiệp tư nhân tiên phong hợp tác công - tư trong lĩnh vực phòng, chống đột quỵ. Một vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm với kỳ vọng mang lại giá trị thiết thực và bền vững cho cộng đồng.

Chương trình được triển khai với tầm nhìn dài hạn, liên tục và có hệ thống, lan tỏa thông điệp “Chủ động phòng chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Qua đó, thể hiện cam kết đồng hành bền vững giữa khu vực công - tư trong công tác giáo dục nâng cao nhận thức, tăng cường phòng bệnh và ứng dụng công nghệ, nhằm giảm thiểu gánh nặng đột quỵ cho cộng đồng.

Hợp tác đa phương triển khai chương trình “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của TS. Lê Thái Hà - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), ông James Alexander - Giám đốc nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam, bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng đại diện cấp cao của các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Lê Thái Hà - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh nhấn mạnh: “Đột quỵ hiện vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam, trong khi nhiều yếu tố nguy cơ hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm và quản lý đúng cách. Việc tăng cường phòng bệnh, đặc biệt ngay từ tuyến cơ sở và cộng đồng, có ý nghĩa then chốt trong giảm gánh nặng bệnh tật. Bộ Y tế đánh giá cao mô hình hợp tác công - tư giữa Cục Phòng bệnh, Long Châu và Bayer, góp phần huy động thêm nguồn lực xã hội, mở rộng khả năng tiếp cận các hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ cho người dân.”

TS. Lê Thái Hà - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh đánh giá cao mô hình hợp tác công - tư trong phòng ngừa và quản lý đột quỵ trong cộng đồng.

Ông James Alexander - Giám đốc nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam chia sẻ: “Dự phòng và quản lý đột quỵ là sứ mệnh của Bayer, không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn cầu. Với hơn 160 năm tiên phong trong nghiên cứu và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe, chúng tôi tự hào đã triển khai nhiều chương trình toàn diện - từ nghiên cứu khoa học chuyên sâu đến các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng. Thông qua hợp tác này, Bayer cam kết phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác để đề ra những hành động cụ thể, thiết thực, giúp người dân chủ động nhận diện các nguy cơ sức khỏe, được chẩn đoán sớm và có thể quản lý tốt các bệnh nền, từ đó giảm thiểu nguy cơ đột quỵ, hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh, trọn vẹn.”

Ông James Alexander - Giám đốc nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam kỳ vọng hợp tác gia tăng cơ hội giúp người dân được chẩn đoán, nhận diện sớm và quản lý tốt bệnh nền, từ đó giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Chung sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh, bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cho biết: “Đột quỵ là thách thức của sức khỏe cộng đồng với tốc độ gia tăng nhanh chóng, xu hướng trẻ hóa và để lại nhiều hệ lụy lâu dài về sức khỏe, kinh tế và xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và xây dựng hệ thống dự phòng bền vững ngay từ cộng đồng. Long Châu rất vinh dự đồng hành cùng Bayer Việt Nam và Cục Phòng bệnh trong hợp tác đa phương dài hạn, góp phần gia tăng nguồn lực để triển khai hiệu quả chương trình quốc gia phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam. Với mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng phủ rộng 34 tỉnh thành, Long Châu cam kết phát huy vai trò điểm chạm y tế “gần dân, sát dân”, góp phần nâng cao nhận thức, đưa các chương trình chăm sóc sức khỏe và tầm soát đột quỵ, bệnh mạn tính đến gần hơn với cộng đồng. Chúng tôi kỳ vọng, thông qua chương trình hợp tác này, mọi người dân được tiếp cận thông tin khoa học nhanh chóng và chính xác, sàng lọc kịp thời, quản lý tốt các yếu tố nguy cơ ngay từ những bước chăm sóc ban đầu; qua đó giảm thiểu số ca bệnh nặng, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nền tảng cho tương lai khỏe mạnh bền vững.”

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định cam kết đồng hành bền vững và lâu dài cùng chiến lược phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam.

Hợp lực giữa Long Châu, Cục Phòng bệnh và Bayer tiếp nối các hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý đột quỵ tại cộng đồng do Bộ Y tế cùng các đơn vị khởi động nhằm hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống đột quỵ ngày 29/10/2025. Sự kiện đánh dấu bước chuyển từ khởi động liên minh sang giai đoạn triển khai chuyên sâu, rộng và bền vững; tập trung vào hành động cụ thể, mang lại giá trị sức khỏe thiết thực, lan tỏa trên quy mô toàn quốc. Qua đó, các đơn vị thể hiện rõ tầm nhìn nhất quán và dài hạn trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, trên nền tảng Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và các chương trình, đề án của Bộ Y tế, mô hình hợp tác ba bên góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và minh bạch cho người dân. “Cái bắt tay” chiến lược này được kỳ vọng gia tăng nguồn lực xã hội để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống dự phòng đột quỵ, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ toàn diện tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, ba bên thống nhất các trụ cột hợp tác chiến lược, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao nhận thức cộng đồng về đột quỵ, tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả các yếu tố nguy cơ. Chương trình tập trung thúc đẩy hành động chủ động từ cộng đồng thông qua việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo, hành động kịp thời và tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trên tinh thần hợp tác dài hạn, Long Châu, Bayer và Cục Phòng bệnh phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động: xây dựng và phổ biến hệ thống thông tin thống nhất về đột quỵ trên các nền tảng truyền thông; đẩy mạnh giáo dục sức khỏe cộng đồng, nhấn mạnh quản lý yếu tố nguy cơ, nhận biết sớm và phòng bệnh chủ động; tổ chức các chương trình sàng lọc định kỳ, tư vấn chuyên môn nhằm hỗ trợ người dân phát hiện sớm bệnh lý nền và các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Song song, chương trình chú trọng nâng cao năng lực phòng bệnh, đặc biệt tại tuyến cơ sở, chuẩn hóa công tác tư vấn, sàng lọc và quản lý nguy cơ. Ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số được tăng cường nhằm hỗ trợ truyền thông, theo dõi và giám sát các yếu tố nguy cơ, đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá hiệu quả triển khai, làm cơ sở đề xuất các giải pháp tăng cường dự phòng trong từng giai đoạn. Toàn bộ quá trình hợp tác được thực hiện trên nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, phát huy thế mạnh và chuyên môn của từng bên.

Trong đó, Long Châu với vai trò đầu mối, sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm, đồng thời kết nối và làm việc trực tiếp với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế để đồng tổ chức, triển khai và theo dõi xuyên suốt các hoạt động của chương trình. Thông qua mạng lưới phủ sóng khắp toàn quốc, đơn vị tham gia trực tiếp vào công tác chăm sóc sức khỏe, tầm soát và quản lý nguy cơ đột quỵ. Tận dụng ưu thế hơn 2.400 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng và 20.000 đội ngũ y tế, hệ thống tiếp tục giữ vai trò “cánh tay nối dài của ngành y tế” đưa thông tin tuyên truyền, khuyến cáo sức khỏe, hướng dẫn nhận biết và phòng ngừa đột quỵ đến từng người dân.

Long Châu chủ động tham gia trực tiếp vào công tác chăm sóc sức khỏe, tầm soát và quản lý nguy cơ đột quỵ, góp phần lan tỏa sâu rộng các hướng dẫn, chương trình của Bộ Y tế đến cộng đồng.

Theo thông tin từ chuyên gia y tế, đột quỵ đang trở thành mối đe dọa khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng khi vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế dài hạn tại Việt Nam (1). Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ trên mỗi 100.000 người (2). Nước ta cũng nằm trong nhóm có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Các thống kê y tế cho thấy số ca mắc ở người trẻ ngày càng gia tăng. Đáng chú ý, nhiều trường hợp liên quan trực tiếp đến các yếu tố nền nguy cơ có thể kiểm soát được như: tăng huyết áp, rung nhĩ, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, thói quen lối sống không lành mạnh… (3) Thực tế này cho thấy yêu cầu cấp thiết về tăng cường dự phòng, phát hiện sớm, quản lý nguy cơ và hỗ trợ phục hồi chức năng đột quỵ thông qua các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, sàng lọc nguy cơ ngay tại cộng đồng và tuyến y tế cơ sở.

Cùng ngành y tế đẩy lùi gánh nặng đột quỵ, Long Châu thể hiện quyết tâm cao trong chung tay giải quyết các vấn đề sức khỏe thời đại. Mục tiêu lâu dài của hệ thống hướng đến giảm thiểu tử vong và tàn phế do đột quỵ và các bệnh mạn tính, nâng cao sức khỏe người dân, kiên định vì một Việt Nam khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Trước đó, vào ngày 17/01, tại Thạnh Trị (Sóc Trăng), Long Châu, đội ngũ y tế và chính quyền địa phương đã thăm khám, siêu âm, kiểm tra tim mạch - xương khớp cho 600 bà con. Đặc biệt, đội ngũ y bác sĩ và dược sĩ Long Châu đã hỗ trợ tư vấn cách nhận biết, xử trí đột quỵ trong “thời gian vàng” và trao tận tay những túi thuốc miễn phí, giúp bà con thêm an tâm, giúp mỗi người có thêm cơ hội chủ động chăm sóc bản thân và gia đình mà không phải lo lắng về chi phí.