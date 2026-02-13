Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Dựng nêu đón Tết, 3 người bị điện giật nguy kịch

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quá trình dựng cây nêu đón Tết, 3 người ở Nghệ An bị phóng điện đường dây 35 kV, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tối 12/2, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin trên.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, 3 người từ 18 - 20 tuổi cùng trú tại xã Diễn Châu bắc thang dựng cây nêu trước cổng nhà để đón Tết. Khi đưa cây tre lên cao, phần ngọn vướng vào đường dây điện 35kV khiến cả ba bị phóng điện, ngã xuống đường, nguy kịch.

631317948-4329381787334700-1964939685035695541-n-1770894814.jpg
Các nạn nhân được đưa tới cơ sở y tế.

Phát hiện sự việc, người dân đã chạy tới cầu dao gần đó ngắt điện, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu, sau đó lái ôtô đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo địa phương, các nạn nhân bị bỏng nặng, sau khi điều trị, cả ba hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, ngày 1/2, một cặp vợ chồng ở xã Nhân Hòa (huyện Anh Sơn cũ) cũng bị phóng điện khi dựng cây nêu tre vướng đường dây 35kV. Người vợ bỏng nặng, có nguy cơ phải cắt cụt chi; người chồng bị thương nhẹ.

Thu Hiền
#phóng điện #cây nêu #Nghệ An #đón Tết #điện giật

Xem thêm

Cùng chuyên mục