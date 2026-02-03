Trốn học đi chơi một học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm

TPO - Rủ nhau nghỉ học vào khu vực hồ chứa nước tưới vui chơi, một nam sinh lớp 8 tại Đắk Lắk không may trượt chân rơi xuống hồ dẫn đến tử vong.

Tối 3/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bàn giao thi thể em N.H.N. (14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Hàm Nghi, phường Buôn Ma Thuột) cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 15h50 cùng ngày, đầu tiết học buổi chiều, khi giáo viên chủ nhiệm lớp 8A3 phát hiện em N. cùng một số bạn học khác nghỉ học không phép đã lập tức thông báo sự việc lên nhóm phụ huynh để phối hợp quản lý.

﻿ Hiện trường vụ đuối nước.

Nhưng trong khoảng thời gian này, em N. đã cùng 3 người bạn khác rủ nhau vào khu vực hồ chứa nước tưới tại Tổ dân phố 8, xã Cư Êbur để chơi đùa. Tại đây, em N. không may trượt chân rơi xuống hồ nước sâu.

Dù các bạn đi cùng đã nỗ lực ứng cứu nhưng do sự cố bất ngờ và thiếu kỹ năng cứu hộ, mọi cố gắng đều bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và tìm thấy nạn nhân sau gần một giờ tìm kiếm tích cực.

Ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, lãnh đạo trường THCS Hàm Nghi cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chi phí mai táng nhằm chia sẻ phần nào mất mát với gia đình nạn nhân.