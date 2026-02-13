Hai học sinh lớp 3 đuối nước thương tâm trên sông Đakrông

TPO - Trong lúc rủ nhau ra sông Đakrông tắm trưa 12/2, hai học sinh lớp 3 ở xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) không may bị đuối nước, tử vong. Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn sông nước đối với trẻ em vùng nông thôn.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, hai em H.M.T. và H.V.Đ.D. (cùng sinh năm 2017, trú thôn Đồng Đờng, xã Hướng Hiệp) rủ một nhóm bạn ra sông Đakrông tắm. Trong lúc tắm, hai em không may bị đuối nước.

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm.

Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng hô hoán người lớn ứng cứu. Tuy nhiên, khi người dân địa phương và lực lượng chức năng có mặt, hai em đã chìm mất tích.

Sau thời gian tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể các nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ông Hồ Văn Cu, Trưởng thôn Đồng Đờng cho biết, cả hai em đều là học sinh lớp 3, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Các em vừa bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ ngày 11/2 thì xảy ra sự việc đau lòng.