Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hai học sinh lớp 3 đuối nước thương tâm trên sông Đakrông

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc rủ nhau ra sông Đakrông tắm trưa 12/2, hai học sinh lớp 3 ở xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) không may bị đuối nước, tử vong. Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn sông nước đối với trẻ em vùng nông thôn.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, hai em H.M.T. và H.V.Đ.D. (cùng sinh năm 2017, trú thôn Đồng Đờng, xã Hướng Hiệp) rủ một nhóm bạn ra sông Đakrông tắm. Trong lúc tắm, hai em không may bị đuối nước.

img-0045.jpg
Hiện trường vụ đuối nước thương tâm.

Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng hô hoán người lớn ứng cứu. Tuy nhiên, khi người dân địa phương và lực lượng chức năng có mặt, hai em đã chìm mất tích.

Sau thời gian tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể các nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ông Hồ Văn Cu, Trưởng thôn Đồng Đờng cho biết, cả hai em đều là học sinh lớp 3, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Các em vừa bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ ngày 11/2 thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hoàng Nam
#đuối nước #Hướng Nghiệp #Quảng Trị #học sinh lớp 3 #tai nạn thương tâm #trẻ em

Xem thêm

Cùng chuyên mục