Tuổi trẻ STU hào hứng chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2026

Lễ ra quân – Khởi đầu cho hành trình yêu thương

Ngay từ những ngày đầu phát động, khuôn viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) tại 180 Cao Lỗ đã rộn ràng hơn thường lệ. Đông đảo sinh viên các khoa hào hứng tham gia lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026 với tinh thần quyết tâm và khí thế sôi nổi. Tại buổi phát động, Ban Chấp hành Đoàn – Hội nhà trường đã triển khai kế hoạch hoạt động cụ thể, đồng thời thành lập các đội hình phụ trách từng nội dung trọng tâm như kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm, quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức tập huấn kỹ năng làm việc cộng đồng cho sinh viên.

Không khí trang nghiêm nhưng vẫn trẻ trung, năng động đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong từng bạn trẻ. Với nhiều sinh viên, đây là lần đầu tiên tham gia một chiến dịch quy mô lớn của năm học, trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành dưới mái trường STU.

Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện của sinh viên trường Đại học Công nghệ Sài Gòn STU

Trao gửi yêu thương – Mang Tết đến gần hơn

Trọng tâm của Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026 là hoạt động thăm hỏi, trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM và một số khu vực lân cận. Để chuẩn bị cho những chuyến đi nghĩa tình, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã chủ động vận động, đóng góp và tự tay chuẩn bị các phần quà Tết gồm gạo, bánh và nhu yếu phẩm thiết yếu; những bao lì xì đầu xuân dành tặng thiếu nhi; cùng các bức thư chúc Tết viết tay gửi đến người cao tuổi.

Những chuyến xe chở đầy yêu thương không chỉ mang theo giá trị vật chất mà còn chuyên chở tinh thần sẻ chia của tuổi trẻ. Với nhiều sinh viên, đây là lần đầu tiên được trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu câu chuyện đời sống của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sự xúc động, đồng cảm trong từng cuộc gặp gỡ đã giúp các bạn cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “tình nguyện” và trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng.

Sinh viên trường Đại học Công nghệ Sài Gòn STU gói quà Xuân tình nguyện 2026

Xuân ấm áp tại mái ấm – Niềm vui nhân đôi

Bên cạnh hoạt động trao quà, Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026 còn tổ chức các chương trình giao lưu ý nghĩa tại nhiều mái ấm, nhà mở trên địa bàn. Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã mang đến chuỗi hoạt động phong phú như văn nghệ mừng xuân, tổ chức trò chơi dân gian và đố vui có thưởng, vẽ tranh, làm thiệp Tết cùng các em nhỏ, đồng thời chuẩn bị bữa ăn thân mật cuối năm trong không gian ấm áp, gần gũi.

Tiếng cười giòn tan, những ánh mắt háo hức và cái nắm tay thật chặt của các em nhỏ đã trở thành nguồn động lực lớn lao để sinh viên STU tiếp tục hành trình thiện nguyện. Với nhiều bạn trẻ, đây không đơn thuần là một chương trình ngoại khóa mà là trải nghiệm giàu cảm xúc, giúp các bạn thấu hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Hoạt động Xuân tình nguyện của sinh viên trường Đại học Công nghệ Sài Gòn STU tại mái ấm

Xuân xanh – Hành động vì môi trường

Hưởng ứng tinh thần sống xanh và nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như dọn dẹp vệ sinh khu dân cư, thu gom rác thải kết hợp tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, đồng thời trồng thêm cây xanh tại địa phương. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên tham gia với tinh thần chủ động và ý thức bảo vệ môi trường.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường trong cộng đồng góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sống bền vững trong xã hội. Thông qua những việc làm cụ thể, sinh viên STU không chỉ chung tay cải thiện cảnh quan đô thị mà còn nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong hành trình xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

Hành trình trưởng thành của tuổi trẻ STU

Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026 không khép lại bằng những con số thống kê về phần quà hay số chuyến đi, mà đọng lại sâu sắc nhất chính là sự trưởng thành của mỗi sinh viên tham gia. Thông qua chuỗi hoạt động xuyên suốt chiến dịch, các bạn được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, trực tiếp thực hành tổ chức chương trình thực tế, học cách lắng nghe và thấu cảm với những hoàn cảnh khác nhau, đồng thời bồi đắp tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.

Với định hướng giáo dục gắn liền thực học – thực hành, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) luôn khuyến khích sinh viên tích cực tham gia hoạt động Đoàn – Hội, tình nguyện và các chương trình xã hội. Đây không chỉ là môi trường trải nghiệm bổ ích bên cạnh kiến thức chuyên môn, mà còn là nền tảng quan trọng góp phần hình thành nên những công dân trẻ bản lĩnh, giàu tinh thần nhân văn.

Xuân tình nguyện 2026 đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng sinh viên và người dân địa phương. Mỗi phần quà được trao đi là một thông điệp yêu thương được gửi gắm, mỗi chuyến đi là một bước trưởng thành của tuổi trẻ. Với sinh viên STU, tình nguyện không đơn thuần là phong trào mà còn là trách nhiệm, là cơ hội hoàn thiện bản thân và là niềm tự hào trong hành trình dưới mái trường đại học.

