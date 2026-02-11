Chương trình Kịch truyện Âm nhạc - Sự đột phá của giáo dục nghệ thuật mầm non

Năm 2025, Trung tâm Giáo dục Nghệ thuật Cremusic chính thức giới thiệu chương trình Kịch truyện Âm nhạc - một mô hình giáo dục nghệ thuật mới mẻ, được triển khai theo hình thức chuyển giao chương trình kết hợp đào tạo linh hoạt cho đội ngũ giáo viên mầm non trên khắp cả nước. Ngay từ những bước đi đầu tiên, chương trình đã nhận được sự quan tâm và đồng hành của nhiều trường mầm non tại Hà Nội và các tỉnh thành, cho thấy nhu cầu ngày càng rõ nét trong việc đổi mới giáo dục nghệ thuật ở bậc học sớm, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ em Việt Nam.

Khi trẻ học âm nhạc bằng cách sống trong câu chuyện

Hãy thử hình dung một giờ học âm nhạc, nơi trẻ không chỉ lắng nghe giai điệu mà còn được chuyển động, được hóa thân vào nhân vật, được cất tiếng hát khi câu chuyện chạm đến cảm xúc của mình. Khi đó, âm nhạc đến với trẻ một cách tự nhiên và gần gũi, như một người bạn đồng hành thân thiết.

Không thể phủ nhận giá trị của các chương trình âm nhạc quốc tế trong việc xây dựng phương pháp. Tuy nhiên, khi được đưa vào môi trường mầm non Việt Nam, nhiều giáo trình bộc lộ một khoảng cách vô hình: ngôn ngữ xa lạ, bối cảnh văn hóa khác biệt, cách kể chuyện không phản chiếu đời sống của trẻ Việt.

Khi sự kết nối cảm xúc không đủ sâu, âm nhạc dù hay vẫn khó chạm.

Giáo dục mầm non, suy cho cùng, không phải là việc “truyền đạt nội dung”, mà là tạo ra trải nghiệm đủ gần để trẻ tin tưởng bước vào.

Cremusic - Đơn vị nổi bật trong giáo dục âm nhạc mầm non

Cremusic được sáng lập bởi chuyên gia âm nhạc Kat Ha, là đơn vị giáo dục âm nhạc dành cho trẻ từ 0 đến 7 tuổi, với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển toàn diện của trẻ thông qua âm nhạc. Cremusic tập trung xây dựng những chương trình giáo dục âm nhạc hiệu quả, có cơ sở khoa học và đặc biệt phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em Việt Nam.

Trong định hướng đó, Kịch truyện Âm nhạc là một trong những chương trình tiêu biểu, thể hiện rõ triết lý giáo dục mà Cremusic theo đuổi: lấy trẻ làm trung tâm, lấy trải nghiệm làm nền tảng và lấy cảm xúc làm điểm tựa cho quá trình học tập.

Chuyên gia âm nhạc Kat Ha - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghệ thuật Cremusic

Kịch truyện Âm nhạc - Khi âm nhạc trở thành trải nghiệm sống động

Chương trình được thiết kế với hai hình thức triển khai: trực tiếp cử giáo viên chuyên môn của Cremusic giảng dạy tại trường; chuyển giao chương trình, đào tạo năng lực giảng dạy âm nhạc cho giáo viên mầm non của nhà trường.

Thông qua các câu chuyện được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc - kịch nghệ giúp trẻ: Phát triển các năng lực âm nhạc; Xây dựng nền tảng não bộ; Kết nối trẻ với chính mình và thế giới xung quanh. Chương trình Kịch truyện Âm nhạc Cremusic mang trẻ đến thế giới nhạc kịch đầy thanh âm, nhịp điệu và màu sắc lung linh, những tưởng tượng phong phú và hình dung thú vị thông qua các câu chuyện âm nhạc. Trong thế giới đó trẻ tham gia các trò chơi, hoạt động âm nhạc - kịch nghệ như: Ca hát; Vận động - nhảy múa; Làm quen với các nhạc cụ; Hòa tấu; Hóa thân; Nhập vai; Khám phá ngôn ngữ…Trẻ được chia sẻ cảm xúc, được lắng nghe, được tôn trọng và yêu thương.

Giá trị giáo dục và những ưu điểm nổi bật

Điểm khác biệt nổi bật của chương trình nằm ở tính thuần Việt và độc quyền. Chương trình được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu tâm sinh lý trẻ em Việt Nam, với hệ thống âm nhạc tự sáng tác, thiết kế bài bản và phát triển từ tầm nhìn chuyên sâu của đội ngũ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật. Bên cạnh đó, việc số hóa hình thức triển khai giúp chương trình linh hoạt, dễ dàng thích ứng với nhiều mô hình trường học, đồng thời tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn cho hoạt động giáo dục.

Dấu ấn hợp tác và đồng hành của các đối tác uy tín

Ra mắt vào năm 2025, Kịch truyện Âm nhạc đã được triển khai thành công tại gần 10 trường mầm non đối tác, tiêu biểu như: Hệ thống Mầm non Vinschool, Mầm non Flying Fingers School, Hệ thống STEAME Wonders, Mầm non Hạt Dẻ Cười, Mầm non Lâm Tỳ Ni (Huế), Mầm non Merry Star, Mầm non Baby Fish …

Lễ ký kết hợp tác chương trình Kịch truyện Âm nhạc giữa Cremusic và Hệ thống STEAM Wonders.

Kỳ vọng về một mô hình giáo dục nghệ thuật bền vững

Với nền tảng thuần Việt, cách tiếp cận sáng tạo và tính ứng dụng cao, Kịch truyện Âm nhạc được kỳ vọng sẽ trở thành một mô hình giáo dục nghệ thuật mầm non giàu tính thực tiễn, góp phần mang đến những giờ học hiệu quả, giàu cảm xúc và sự kết nối.