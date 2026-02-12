Nữ sinh Gen Z ngược núi gieo mầm bình đẳng giới

TPO - Những ngày cuối năm rộn ràng sắm Tết, khi nhiều bạn trẻ tất bật với kế hoạch nghỉ ngơi và sum vầy, nữ sinh 16 tuổi Đỗ Ngọc Linh lại khoác ba lô ngược núi để thực hiện dự án thiện nguyện Fempower gieo mầm bình đẳng giới cho trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số.

Mang tiếng nói bình đẳng giới cho trẻ em gái dân tộc thiểu số

Ngày 7 - 8/2/2026 (tức 19, 20 tháng Chạp), Ngọc Linh cùng các cộng sự của dự án Fempower là các em học sinh trung học ở Hà Nội có mặt tại Hang Kia, Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Trong cái lạnh vùng cao, những lớp học nhỏ rộn ràng tiếng cười. Có em lần đầu cầm cọ vẽ ước mơ của mình. Có em mạnh dạn bước lên sân khấu tập những động tác dân vũ. Và có cả những người mẹ ngồi đánh vần từng con chữ trong lớp xóa mù, ánh mắt lấp lánh hy vọng. Linh cùng các thành viên dự án tất bật đứng lớp giảng dạy, tổ chức trò chơi, trao tặng quà, phỏng vấn những phụ nữ từng tảo hôn.

Phỏng vấn những phụ nữ từng tảo hôn trong chuyến đi tại Hang Kia, Mai Châu, tỉnh Phú Thọ

Đây là một trong những chuyến đi, hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi dự án xã hội phi lợi nhuận Fempower, do nữ sinh Đỗ Ngọc Linh (SN 2008) sáng lập năm 2024, với mong muốn thu hẹp khoảng cách giới cho trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số thông qua nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Lấy cảm hứng từ Mục tiêu phát triển bền vững số 5 và 10 của Liên Hợp Quốc, Linh và các bạn học sinh trung học tại Hà Nội triển khai những hoạt động thiết thực nhằm xóa bỏ định kiến giới, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đồng thời bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em gái, hướng tới một tương lai bình đẳng hơn cho cộng đồng dân tộc thiểu số.

Theo Linh, thông qua những hoạt động phong phú, ý nghĩa của dự án Fempower giúp trẻ em gái tìm thấy tiếng nói và sự tự tin bước qua những rào cản vô hình.

Ngọc Linh và nhóm học sinh Hà Nội tổ chức những hoạt động ý nghĩa của dự án Fempower tại Bắc Kạn

Tảo hôn, bỏ học sớm, bạo lực gia đình hay hủ tục lạc hậu vẫn là thực tế ở nhiều địa phương miền núi. Đằng sau đó là tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đã tồn tại qua nhiều thế hệ, cùng khoảng cách về kinh tế, giáo dục và địa lý khiến trẻ em gái càng trở nên yếu thế. Linh tâm sự, em từng trăn trở rất nhiều khi đọc các báo cáo và câu chuyện về những cô bé phải rời trường học quá sớm. “Nếu mình có cơ hội học tập trong môi trường tốt, tại sao các bạn ấy lại không?” – câu hỏi ấy thôi thúc Linh hành động.

Founder của Fempower Đỗ Ngọc Linh đã tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế HERASIA 2025 với vai trò đại biểu trẻ tuổi nhất của sự kiện

Từ năm 2024 đến nay, Fempower đã thực hiện ba chuyến đi tại Bắc Kạn, Tuyên Quang và Mai Châu, đến 6 điểm trường, gặp gỡ gần 800 học sinh cùng hàng chục phụ huynh, giáo viên. Hơn 30 lớp học về quyền trẻ em, kỹ năng an toàn mạng, vẽ tranh, viết thư cho chính mình trong tương lai, đóng kịch, nhảy múa… đã được tổ chức. Nhóm còn phỏng vấn giáo viên, phụ huynh, học sinh để lắng nghe quan điểm về bình đẳng giới, từ đó điều chỉnh hoạt động phù hợp hơn với từng cộng đồng.

Founder dự án Fempower chia sẻ, niềm vui lớn nhất của bản thân không phải là con số, mà là khoảnh khắc một cô bé rụt rè dám đứng lên chia sẻ ước mơ làm giáo viên, hay một người mẹ sau lớp học xóa mù nói rằng chị muốn con gái học cao hơn chị ngày trước.

Thành tích học tập ấn tượng

Bên cạnh niềm đam mê với những chuyến đi thiện nguyện dày đặc, nữ sinh Đỗ Ngọc Linh sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Sinh năm 2008, tại Hà Nội, Ngọc Linh từng theo học Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, sau đó chuyển sang môi trường quốc tế. Năm 2022, em nhận học bổng tại nhiều trường quốc tế và lựa chọn theo học chương trình IGCSE tại Trường Quốc tế ParkCity Hà Nội với suất học bổng 90%, tiếp tục được duy trì ở bậc A-Level.

Chân dung nữ sinh đa tài Đỗ Ngọc Linh

Trong kỳ thi IGCSE, Linh đạt 9 điểm A* và A, nhiều môn trên 90 điểm như Toán, tiếng Tây Ban Nha, Văn học Anh, Vật lý, Sinh học. Ngọc Linh xuất sắc đạt GPA 4.0/4.0, xếp hạng nhất toàn trường. Đặc biệt, em được Cambridge vinh danh khi nằm trong nhóm học sinh có điểm IGCSE môn Tiếng Tây Ban Nha cao nhất toàn cầu kỳ thi tháng 5/2025. Năm 2023, nữ sinh cũng xuất sắc đạt 8.0 IELTS ngay lần thi đầu tiên.

Không chỉ nổi bật ở kết quả học thuật, Linh còn ghi dấu ấn tại các kỳ thi quốc tế như ASMO, HIPPO với nhiều huy chương Vàng. Năm 2025, em cùng đồng đội giành Giải Vàng tại cuộc thi khoa học quốc tế AIGC Singapore với đề tài về xu hướng ứng dụng ChatGPT trong học tập của sinh viên Việt Nam. Cùng năm, dưới sự hướng dẫn của giảng viên đại học, Linh tham gia nghiên cứu về tác dụng chống viêm khớp của chiết xuất hạt tiêu đen và giành Giải Vàng tại cuộc thi khoa học INTARG (Ba Lan).

Đỗ Ngọc Linh (ở giữa) nhận bằng IGCSE hồi tháng 12/2025

Bên cạnh đó là những thành tích tranh biện, diễn thuyết ấn tượng như cúp Vô địch “Speak to Inspire Việt Nam”, danh hiệu Diễn giả Xuất sắc tại Giải Vô địch Diễn đàn Công chúng Quốc tế Việt Nam. Linh từng tổ chức triển lãm tranh cá nhân, đạt giải cao trong các cuộc thi vẽ. Tháng 6/2025, em trở thành học sinh đầu tiên nhận Giải thưởng Công nhận của Hiệu trưởng ISPH vì những đóng góp nổi bật toàn diện.

Các thầy, cô nhận xét Linh là học sinh có tư duy vượt chuẩn chương trình, kỷ luật và khả năng lãnh đạo nổi bật. Nhưng với Linh, thành tích không phải đích đến cuối cùng. “Em mong muốn phát triển học thuật để có nền tảng vững chắc hơn, từ đó tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là những nhóm yếu thế,” Ngọc Linh chia sẻ.