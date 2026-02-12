Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Chuyến xe sum vầy đưa lao động trẻ về quê đón Tết

Ngô Tùng
TPO - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM Lê Tuấn Anh bày tỏ: Mỗi tấm vé là một nhịp cầu nối yêu thương, mỗi chuyến xe lăn bánh không chỉ đưa anh chị, các bạn về với gia đình mà còn chở theo nghĩa tình, sự tri ân, trách nhiệm của thành phố đối với những người đã và đang góp phần xây dựng, phát triển thành phố mang tên Bác.

Sáng 12/2 (nhằm 25 tháng Chạp âm lịch), tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM đã diễn ra chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Đưa thanh niên công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ” năm 2026.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chánh Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hải Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM Ngô Minh Hải đến chung vui, tặng quà trước khi thanh niên công nhân, người lao động lên xe về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình.

img-0788.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tặng quà của thành phố, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đến thanh niên công nhân, người lao động. Ảnh: Ngô Tùng
img-0805.jpg
Lãnh đạo TPHCM, Thành Đoàn tặng quà người lao động tham gia chương trình Chuyến xe mùa xuân.

Năm qua, thiên tai, bão lũ kéo dài, cùng với các đợt mưa lớn đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, tác động trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân tại nhiều địa phương, đặc biệt là lực lượng thanh niên công nhân xa quê. Không ít người lao động đã phải dồn toàn bộ tiền tích lũy gửi về quê để hỗ trợ gia đình khắc phục thiệt hại, khiến việc có được một tấm vé trở về quê sum họp bên gia đình trong ngày Tết trở nên hết sức khó khăn.

Những chuyến xe mang theo sứ mệnh ý nghĩa, trao tặng “tấm vé mùa xuân” giúp công nhân khó khăn được trở về sum vầy cùng gia đình sau thời gian dài sinh sống, làm việc xa quê.

Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM - cho biết, trong suốt 17 năm qua, chương trình Chuyến xe thanh niên công nhân – Chuyến xe sum vầy do Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức và chương trình Tấm vé nghĩa tình do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố triển khai (từ năm 2009) đã đồng hành, hỗ trợ hơn nửa triệu công nhân, người lao động và gia đình đang sinh sống, làm việc tại TPHCM trở về quê sum họp, đoàn viên trong những ngày giáp Tết.

Tiếp nối tinh thần tương thân tương ái, năm nay, chương trình trao tặng hơn 2.000 vé xe cùng 2.000 phần quà Tết ý nghĩa đến công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên 14 chuyến xe về các tỉnh khu vực Tây Nguyên và miền Trung từ Đắk Lắk đến Thanh Hóa.

“Mỗi tấm vé là một nhịp cầu nối yêu thương, mỗi chuyến xe lăn bánh không chỉ đưa anh chị, các bạn về với gia đình mà còn chở theo nghĩa tình, sự tri ân, trách nhiệm của thành phố đối với những người đã và đang góp phần xây dựng, phát triển thành phố mang tên Bác”, anh Tuấn Anh nhắn gửi.

img-0781.jpg
Anh Lê Tuấn Anh và lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM tặng thư cảm ơn các đơn vị đồng hành mang lại những chuyến xe ấm áp nghĩa tình.

Mong về đến nhà ôm chầm lấy những người thân yêu

img-0822.jpg
Lãnh đạo UBND, Liên đoàn Lao động TPHCM, Thành Đoàn tặng quà người lao động.

Trước giờ lên chuyến xe nghĩa tình do các đơn vị chung tay thực hiện, chị Thu (quê Hà Tĩnh, công nhân Công ty Việt Nam Bio) nôn nao, háo hức được về gặp các con, bố mẹ sau thời gian dài lao động xa nhà. Thời điểm này, chị chỉ mong về đến nhà gặp và ôm chầm lấy những người thân. “Xin cám ơn Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố và các đơn vị đồng hành đã tổ chức một chương trình thiết thực, ý nghĩa để công nhân có hoàn cảnh khó khăn như chúng mình được về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình”, chị Thu bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Hoa (công nhân Công ty TNHH TM Việt Vương) cùng chồng đến TPHCM làm công nhân. Đồng lương khiêm tốn và nuôi con đang ăn học nên cuộc sống gia đình chị còn khó khăn. Nữ công nhân cho hay việc chi tiêu phải tính toán từng khoản, về quê phải đắn đo rất nhiều vì chi phí đi lại cao. Được chương trình hỗ trợ về quê, chị Hoa rất phấn khởi khi đã bớt một khoản chi phí.

img-0835.jpg
Các bạn thanh niên công nhân, người lao động và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn lên các chuyến xe nghĩa tình về quê đón tết.
img-0841.jpg
Các chuyến xe 0 đồng đã lăn bánh đưa hàng nghìn bạn trẻ trở về quê nhà đón tết sum vầy sau một năm lao động. Ảnh: Ngô Tùng

Chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Đưa thanh niên công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ” năm 2026 là một phần trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết dành cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn do Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức, bên cạnh nhiều hoạt động như: các chương trình văn nghệ, sân chơi vui Tết Bính Ngọ cùng thanh niên công nhân đón tết xa quê; trao tặng hơn 4.700 phần quà Tết cho công nhân và con em khó khăn đón Tết xa nhà, đặc biệt là nữ công nhân, đơn thân nuôi con nhỏ; hỗ trợ giới thiệu việc làm thêm mùa Tết.

Ngô Tùng
