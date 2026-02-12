Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tỉnh Đoàn Sơn La khánh thành lớp học trên bản khó khăn

Viết Hà
TPO - Ngày 11/2, Tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức khánh thành lớp học tại điểm trường bản Khiềng (Trường Tiểu học và THCS Chiềng Ve, xã Chiềng Mai), góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng khó khăn, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

a2.jpg
Chị Cầm Thị Huyền Trang - Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La trao biển hỗ trợ công trình cho Trường Tiểu học và THCS Chiềng Ve.

Công trình lớp học điểm trường bản Khiềng được khởi công từ tháng 5/2025, do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí xây dựng gần 230 triệu đồng.

Công trình gồm một phòng học diện tích 25m², một nhà vệ sinh, đáp ứng nhu cầu dạy, học của thầy trò nơi đây. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng lớp học mới là kết quả của sự chung tay, góp sức của cán bộ Đoàn, hội viên, các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Sơn La.

a4.jpg
Đại biểu cùng các em học sinh gắn biển công trình.

Chị Cầm Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La cho biết, việc hoàn thành điểm trường không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất trường lớp, còn tiếp thêm động lực để các em học sinh bản Khiềng nỗ lực vươn lên trong học tập, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Sơn La trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường.

a1.jpg
Tỉnh Đoàn Sơn La tặng quà các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, Tỉnh Đoàn Sơn La phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi; tặng quà các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mai Sơn.

Viết Hà
#Sơn La #lớp học #điểm trường #bản Khiềng #giáo dục #tuổi trẻ #học sinh #Tây Bắc

