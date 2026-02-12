Người trẻ bán cả câu chuyện trong giỏ quà Xuân Bính Ngọ 2026

TPO - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường quà Tết đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các dòng nông sản sạch, sản phẩm OCOP từ các mô hình thanh niên khởi nghiệp. Không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng, những gương mặt đoạt giải thưởng Lương Định Của còn chinh phục người tiêu dùng bằng tư duy mới: Bán giá trị sức khỏe và câu chuyện văn hóa.

Từ đồi cam sương gió đến những giỏ quà Xuân

Trong những ngày cận Tết Bính Ngọ, anh Đoàn Ngọc Bảo – chủ thương hiệu Cam Bảo Phương (Vũ Quang, Hà Tĩnh) tất bật với những đơn hàng tại Hội chợ Xuân 2026 đang diễn ra tại Hà Nội.

Cam Bảo Phương tại Hội chợ mùa Xuân năm 2026. Ảnh: NVCC

Vườn cam cả nghìn gốc trên diện tích rộng hơn 6ha của anh Bảo nằm vắt vẻo miền cao trên dãy Trường Sơn, nơi khí hậu giao thoa khắc nghiệt giữa nắng gió miền Nam và cái lạnh cắt da miền Bắc. Hương vị ngọt thanh, tép giòn và phảng phất hương mật ong làm nên sức cuốn hút của trái cam làm nên thương hiệu Bảo Phương luôn “đắt khách”.

Bên cạnh dòng phổ thông và dòng cao cấp được dán tem truy xuất, vụ Tết năm nay, nông trại của anh còn tung ra thị trường nước ép cam và mứt vỏ cam, giới thiệu tại các hội chợ mùa xuân. Những sản phẩm này không chỉ là trái cây đơn thuần mà còn là kết quả của quy trình VietGAP, OCOP, mang theo câu chuyện về nghị lực bám đất, giữ rừng của thanh niên nông thôn. Anh Bảo cho hay, đến nay đã bán được gần 50 tấn cam.

"Quà Tết sức khỏe"

Rời vùng cao Hà Tĩnh, đến với không khí khẩn trương tại Công ty TNHH Nấm sinh học Việt Nam (Vinabiomush) tại TPHCM, anh Trần Tài – Giám đốc công ty cho biết, doanh nghiệp đã chủ động nguồn giống và nguyên liệu từ sớm để đón đầu sức mua tăng gấp 2-3 lần trong dịp Tết.

“Quà Tết không chỉ để biếu mà để kể câu chuyện về khởi nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và giá trị Việt”, anh Trần Tài nói.

Nắm bắt tâm lý người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc hữu cơ và thông điệp sức khỏe, Vinabiomush không chạy theo số lượng đại trà mà tập trung vào hàm lượng khoa học trong từng sản phẩm.

Các sét quà Tết năm nay được thiết kế đa dạng từ phân khúc phổ thông (90.000đ/hũ nấm tươi) đến các dòng cao cấp như đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa hay set quà kết hợp mật ong, trà.

Theo anh Tài, ngoài sản phẩm đơn, doanh nghiệp phát huy sự liên kết. Các set quà Tết không chỉ có nấm mà còn kết hợp với đặc sản của các đơn vị khác trong CLB Thanh niên khởi nghiệp. "Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm, mà bán câu chuyện khởi nghiệp, câu chuyện đồng hành và giá trị bền vững," anh Tài nhấn mạnh.

Những hộp quà sang trọng, cá nhân hóa cho doanh nghiệp không chỉ để biếu tặng mà còn gói ghém cả niềm tự hào về nông nghiệp công nghệ cao của người Việt.

Đặc sản vùng miền giữ giá, hút khách bằng chất lượng

Tại Quảng Ninh, anh Nguyễn Xuân Tùng - Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu cũng đang hối hả với mục tiêu tiêu thụ trên 120 tấn nguyên liệu miến dong cho vụ Tết.

Để đạt được chứng nhận sản phẩm 5 sao là một hành trình giải quyết bài toán khó về vùng trồng bền vững và các tiêu chuẩn khắt khe. Dù nhu cầu thị trường Tết tăng cao, anh Tùng khẳng định năm nay doanh nghiệp vẫn giữ chủ trương bình ổn giá như mọi năm, dao động từ 30.000đ đến 400.000 đồng tùy loại, kèm theo các mẫu hộp biếu tặng trang trọng.

Sản phẩm miến dong Bình Liêu phục vụ thị trường dịp Tết. Ảnh: NVCC

"Tuy thời điểm một tháng trước Tết thị trường có hơi ảm đạm, nhưng đến hiện tại sức mua đã cải thiện hơn nhiều," anh Tùng cho biết. Sự kiên định với một sản phẩm cốt lõi nhưng được nâng tầm về chất lượng đã giúp miến dong Bình Liêu giữ vững vị thế trên bàn ăn ngày Tết của nhiều gia đình.

Mùa Tết Bính Ngọ 2026, thị trường không chỉ đón nhận những sản phẩm nông sản, mà tiếp tục đón nhận luồng gió mới từ thế hệ thanh niên khởi nghiệp. Từ những củ dong, quả cam, đến cây nấm, họ đã thổi vào đó hàm lượng tri thức và văn hóa. Những giỏ quà Tết với sản phẩm được làm từ những "nhà nông trẻ" đoạt giải thưởng Lương Định Của là thông điệp về một nền nông nghiệp Việt Nam công nghệ cao và bền vững.