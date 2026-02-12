Tuổi trẻ Đà Nẵng 'bắt nhịp' AI, lan tỏa tri thức số

TPO - Thành Đoàn Đà Nẵng phát động mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI” năm 2026, mở ra không gian để mỗi đoàn viên thanh niên vừa học, vừa chia sẻ tri thức công nghệ, từng bước đưa AI trở thành công cụ đồng hành trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Ngày 10/2, Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết vừa phát động mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI” năm 2026 đến các cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn.

Tuổi trẻ Đà Nẵng cùng học và ứng dụng AI trong các hoạt động. Ảnh: Giang Thanh

Theo đó, mô hình được xây dựng với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là hoạt động phát động và giới thiệu tổng quan về các công cụ AI. Ở giai đoạn này, các đoàn viên thanh niên được hướng dẫn nguyên tắc sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả, đúng quy định; lựa chọn trợ lý số AI phù hợp với nhu cầu học tập, công tác và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Giai đoạn 2 triển khai tại cơ sở Đoàn trực thuộc, bắt đầu từ tháng 2/2026 đến tháng 6/2026. Ban Thường vụ Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại địa phương, đơn vị.

Trong đó, mỗi đoàn viên lựa chọn, tìm hiểu, nghiên cứu một công cụ AI phục vụ cho việc học tập, công tác, kinh doanh hoặc tham gia phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Ở giai đoạn 1 của mô hình "Bạn và tôi cùng học AI", đoàn viên thanh niên được tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng AI hiệu quả.

Tại các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi đoàn, các đoàn viên sẽ trình bày, hướng dẫn sử dụng về công cụ AI đã nghiên cứu, tìm hiểu cho các bạn đoàn viên còn lại. Với mô hình này, đoàn viên, thanh niên cũng triển khai thực hiện “Nhật ký số AI”, chia sẻ kết quả làm việc có sự hỗ trợ của AI lên trang cá nhân kèm hashtag #TUOITREDANANG #BANVATOICUNGHOCAI.

Các Chi đoàn sẽ xây dựng video clip ghi lại quá trình học tập, trang bị kỹ năng sử dụng AI và đăng tải trên các kênh thông tin tuyên truyền, các trang mạng xã hội của Đoàn tại địa phương, đơn vị kèm hashtag #TUOITREDANANG #BANVATOICUNGHOCAI.

Cuối cùng, ở giai đoạn 3, các cơ sở Đoàn trực thuộc đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI”. Ngoài ra, Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ phát động cuộc thi “Tuổi trẻ Đà Nẵng – Sáng tạo cùng AI” để tạo môi trường giao lưu, học hỏi và cùng tạo nên sản phẩm cụ thể thông qua quá trình tìm hiểu, trang bị các kiến thức, kỹ năng về sử dụng các công cụ AI.

Thời gian qua, các đơn vị Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Đà Nẵng đã ứng dụng AI để tuyên truyền hiệu quả các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI” được xây dựng dựa trên tinh thần học cùng nhau – làm cùng nhau – phát triển cùng nhau, trong đó mỗi đoàn viên, thanh niên vừa là người học, vừa là người chia sẻ tri thức AI cho cộng đồng xung quanh.

“Mô hình không chỉ trang bị kiến thức công nghệ mà còn giúp đoàn viên, thanh niên hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, sử dụng AI một cách có trách nhiệm, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Thành Đoàn mong muốn mỗi đoàn viên sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa tri thức AI đến cộng đồng”, anh Hùng nói.

Được biết, thời gian qua, các đơn vị Đoàn trực thuộc trên địa bàn đã chủ động ứng dụng công cụ AI trong các hoạt động để góp phần lan tỏa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đến với cộng đồng như: thiết kế poster, banner, hình ảnh về các hoạt động, xây dựng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện để tuyên truyền các hoạt động lớn…