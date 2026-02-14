Cứu du khách Bỉ gặp nạn trong đêm

TPO - Nhận được tin báo một du khách nước ngoài bị tai nạn giao thông trên đường 20 Quyết Thắng trong đêm tối, Công an xã Phong Nha (Quảng Trị) đã nhanh chóng có mặt, tổ chức sơ cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu và bảo đảm an toàn tài sản, để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Khoảng 19 giờ tối 13/2, nhận tin báo có nhóm du khách nước ngoài bị ngã xe máy khi lưu thông trên đường 20 Quyết Thắng, Công an xã Phong Nha lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là anh Nikola Gerseau (SN 1997, quốc tịch Bỉ). Qua kiểm tra ban đầu, du khách có biểu hiện chấn thương nặng, nghi gãy chân, đau đớn và không thể tự di chuyển.

Lực lượng Công an xã Phong Nha đã có mặt kịp thời để hỗ trợ người gặp nạn.

Trước tình huống khẩn cấp, Công an xã Phong Nha đã phối hợp nhân viên Trạm Y tế xã Phúc Trạch tiến hành sơ cứu, nẹp cố định vết thương, đồng thời tổ chức phương tiện đưa nạn nhân đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để cấp cứu kịp thời. Song song với đó, lực lượng công an cũng bảo đảm an toàn tài sản, hành lý của du khách.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ của lực lượng công an địa phương, ngày 14/2, nhóm du khách đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Phong Nha.

Nạn nhân xúc động chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ công an đã cứu giúp mình trong hoạn nạn.

Việc làm thiết thực, đầy nhân văn của lực lượng công an cơ sở không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn mà còn lan tỏa hình ảnh một Phong Nha thân thiện, mến khách, để lại dấu ấn đẹp trong lòng du khách quốc tế.