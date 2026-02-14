Cứu du khách Bỉ gặp nạn trong đêm

Khoảng 19 giờ tối 13/2, nhận tin báo có nhóm du khách nước ngoài bị ngã xe máy khi lưu thông trên đường 20 Quyết Thắng, Công an xã Phong Nha lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường.
Tại đây, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là anh Nikola Gerseau (SN 1997, quốc tịch Bỉ). Qua kiểm tra ban đầu, du khách có biểu hiện chấn thương nặng, nghi gãy chân, đau đớn và không thể tự di chuyển.
Trước tình huống khẩn cấp, Công an xã Phong Nha đã phối hợp nhân viên Trạm Y tế xã Phúc Trạch tiến hành sơ cứu, nẹp cố định vết thương, đồng thời tổ chức phương tiện đưa nạn nhân đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để cấp cứu kịp thời. Song song với đó, lực lượng công an cũng bảo đảm an toàn tài sản, hành lý của du khách.
Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ của lực lượng công an địa phương, ngày 14/2, nhóm du khách đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Phong Nha.
Việc làm thiết thực, đầy nhân văn của lực lượng công an cơ sở không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn mà còn lan tỏa hình ảnh một Phong Nha thân thiện, mến khách, để lại dấu ấn đẹp trong lòng du khách quốc tế.