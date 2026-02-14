Thông tin mới về thời gian miễn phí xe buýt dịp Tết tại TPHCM

TPO - Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TPHCM sẽ miễn 100% giá vé trên 105 tuyến xe buýt có trợ giá.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM), thành phố triển khai chương trình miễn giá vé đối với 105 tuyến xe buýt có trợ giá từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 17/2 đến 19/2/2026).

Đối với các tuyến xe buýt không trợ giá do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines đảm nhận, hành khách cũng được miễn phí vé trong cùng thời gian.

Các tuyến xe buýt do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang khai thác sẽ miễn phí từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.



Đại diện Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines cho biết, đơn vị sẽ miễn 100% giá vé cho tất cả hành khách trên các tuyến buýt do công ty khai thác tại TPHCM trong 3 ngày Tết (mùng 1 đến mùng 3). Chương trình áp dụng cho toàn bộ 77 tuyến do đơn vị quản lý khai thác, bao gồm 69 tuyến có trợ giá và 8 tuyến không sử dụng ngân sách hỗ trợ giá. Thông tin miễn phí từ ngày 29 Tết đến mùng 2 Tết được thông báo trước đó đã được điều chỉnh thành “từ mùng 1 đến mùng 3 Tết”.

Song song đó, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cũng miễn giá vé cho hành khách trong ngày 16 và 17/2 (tức 29 Tết và mùng 1 Tết).

Để sử dụng dịch vụ miễn phí, hành khách có thể lựa chọn một trong ba hình thức quét vé tại cổng soát vé. Cụ thể, người dân có thể dùng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để quét trực tiếp; sử dụng mã QR được tạo trên ứng dụng HCMC Metro HURC; hoặc nhận vé giấy miễn phí có mã QR tại các máy kiosk tự động đặt trong nhà ga.

Đơn vị vận hành tuyến lưu ý, trong thời gian áp dụng chương trình miễn phí vé tàu metro, hệ thống chỉ chấp nhận các hình thức quét nêu trên. Trường hợp hành khách vẫn chủ động mua vé, hệ thống sẽ tính phí bình thường và đơn vị vận hành không hoàn trả lại số tiền đã thanh toán.

Riêng chức năng tạo mã “QR HCMC Metro” trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ được kích hoạt từ ngày 16/2 đến hết ngày 17/2 để phục vụ hành khách đi tàu miễn phí trong dịp Tết.

Để phục vụ người dân vui chơi, xem pháo hoa đêm giao thừa tại khu vực trung tâm, metro số 1 sẽ tăng cường lượt tàu và kéo dài thời gian hoạt động.

Cụ thể, rạng sáng mùng 1 Tết, tàu sẽ hoạt động từ 0 giờ 34 phút tại ga Ba Son, 0 giờ 38 phút tại ga Nhà hát TP và từ 0 giờ 42 phút tại ga Bến Thành, với giãn cách khoảng 4 – 6 phút/chuyến để giải tỏa lượng khách sau khi xem pháo hoa.

Từ mùng 2 Tết, metro số 1 vận hành 256 lượt/ngày; giai đoạn 23/2 đến 26/2 duy trì 246 lượt/ngày, thời gian phục vụ từ 5 giờ đến 23 giờ. Tổng số lượt tàu trong cao điểm Tết dự kiến đạt hơn 2.200 lượt.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, chương trình miễn phí vé là giải pháp vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du xuân, vừa góp phần hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng, giảm áp lực cho hạ tầng đô thị trong những ngày cao điểm đầu năm.