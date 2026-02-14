Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thông tin mới về thời gian miễn phí xe buýt dịp Tết tại TPHCM

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TPHCM sẽ miễn 100% giá vé trên 105 tuyến xe buýt có trợ giá.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM), thành phố triển khai chương trình miễn giá vé đối với 105 tuyến xe buýt có trợ giá từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 17/2 đến 19/2/2026).

Đối với các tuyến xe buýt không trợ giá do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines đảm nhận, hành khách cũng được miễn phí vé trong cùng thời gian.

arl08390.jpg
Các tuyến xe buýt do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang khai thác sẽ miễn phí từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đại diện Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines cho biết, đơn vị sẽ miễn 100% giá vé cho tất cả hành khách trên các tuyến buýt do công ty khai thác tại TPHCM trong 3 ngày Tết (mùng 1 đến mùng 3). Chương trình áp dụng cho toàn bộ 77 tuyến do đơn vị quản lý khai thác, bao gồm 69 tuyến có trợ giá và 8 tuyến không sử dụng ngân sách hỗ trợ giá. Thông tin miễn phí từ ngày 29 Tết đến mùng 2 Tết được thông báo trước đó đã được điều chỉnh thành “từ mùng 1 đến mùng 3 Tết”.

Song song đó, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cũng miễn giá vé cho hành khách trong ngày 16 và 17/2 (tức 29 Tết và mùng 1 Tết).

Để sử dụng dịch vụ miễn phí, hành khách có thể lựa chọn một trong ba hình thức quét vé tại cổng soát vé. Cụ thể, người dân có thể dùng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để quét trực tiếp; sử dụng mã QR được tạo trên ứng dụng HCMC Metro HURC; hoặc nhận vé giấy miễn phí có mã QR tại các máy kiosk tự động đặt trong nhà ga.

Đơn vị vận hành tuyến lưu ý, trong thời gian áp dụng chương trình miễn phí vé tàu metro, hệ thống chỉ chấp nhận các hình thức quét nêu trên. Trường hợp hành khách vẫn chủ động mua vé, hệ thống sẽ tính phí bình thường và đơn vị vận hành không hoàn trả lại số tiền đã thanh toán.

Riêng chức năng tạo mã “QR HCMC Metro” trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ được kích hoạt từ ngày 16/2 đến hết ngày 17/2 để phục vụ hành khách đi tàu miễn phí trong dịp Tết.

Để phục vụ người dân vui chơi, xem pháo hoa đêm giao thừa tại khu vực trung tâm, metro số 1 sẽ tăng cường lượt tàu và kéo dài thời gian hoạt động.

Cụ thể, rạng sáng mùng 1 Tết, tàu sẽ hoạt động từ 0 giờ 34 phút tại ga Ba Son, 0 giờ 38 phút tại ga Nhà hát TP và từ 0 giờ 42 phút tại ga Bến Thành, với giãn cách khoảng 4 – 6 phút/chuyến để giải tỏa lượng khách sau khi xem pháo hoa.

Từ mùng 2 Tết, metro số 1 vận hành 256 lượt/ngày; giai đoạn 23/2 đến 26/2 duy trì 246 lượt/ngày, thời gian phục vụ từ 5 giờ đến 23 giờ. Tổng số lượt tàu trong cao điểm Tết dự kiến đạt hơn 2.200 lượt.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, chương trình miễn phí vé là giải pháp vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du xuân, vừa góp phần hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng, giảm áp lực cho hạ tầng đô thị trong những ngày cao điểm đầu năm.

Hữu Huy
#xe buýt TPHCM #miễn phí Tết #giao thông công cộng #metro số 1 #du xuân

Cùng chuyên mục