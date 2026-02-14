Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phố phường Đà Nẵng 'khoác áo mới' đón Tết

Giang Thanh

TPO - Trên các tuyến đường trung tâm TP. Đà Nẵng, không khí Tết lan tỏa rộn ràng với cờ hoa, tiểu cảnh Tết rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách check-in, dạo phố. Đà Nẵng "khoác áo mới" đón Tết với kỳ vọng vào một năm mới khởi sắc.

Phố phường Đà Nẵng "khoác áo mới" đón Tết. Video: Giang Thanh
tp-pho-phuong-da-nang-2.jpg
Những ngày cận Tết Nguyên đán, TP. Đà Nẵng như được khoác lên mình “tấm áo mới” rực rỡ sắc màu. Không khí Xuân ngập tràn khắp các tuyến đường, ngõ nhỏ lan tỏa kỳ vọng vào một năm mới﻿ nhiều khởi sắc. Ảnh: Giang Thanh
tp-pho-phuong-da-nang-4.jpg
Khu vực công viên APEC (phường Hải Châu) được tút tát với những chậu cúc mâm xôi vàng rực, linh vật ngựa, cờ Tổ quốc... tạo nên điểm nhấn ấn tượng bên bờ sông Hàn.
tp-pho-phuong-da-nang-14.jpg
Không gian rực rỡ sắc Xuân thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, chụp ảnh check-in. Ông Michael Tan (du khách đến từ Singapore) rất ấn tượng với hình ảnh Đà Nẵng trước thềm năm mới. “Ở đây, tôi cảm nhận rõ sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Những con đường đầy cờ và hoa, những không gian Tết đậm nét truyền thống, người dân vui vẻ chụp ảnh khiến tôi thấy rất ấm áp”, ông Michael nói.
tp-pho-phuong-da-nang-13.jpg
Dạo quanh các tuyến đường lớn như Bạch Đằng, Trần Phú, Hùng Vương, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng…, dễ dàng cảm nhận nhịp điệu rộn ràng của mùa xuân đang về. Những dải cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, xen lẫn các cụm hoa tươi, đèn lồng và linh vật năm mới được bài trí bắt mắt.
tp-pho-phuong-da-nang-3.jpg
tp-pho-phipng.jpg
Không chỉ rực rỡ sắc xuân, nhiều tuyến đường còn được trang hoàng với các pano, khẩu hiệu chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới, tạo nên bầu không khí sôi động, vừa ấm áp ngày Tết, vừa thể hiện tinh thần hướng tới sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
tp-pho-phuong-da-nang-1.jpg
Ngoài khu vực đường hoa Tết của TP. Đà Nẵng﻿ dọc bờ sông Hàn, các xã, phường cũng trang trí các cụm hoa xuân với đa dạng các linh vật ngựa đặc sắc, tạo điểm nhấn cho thành phố.
tp-pho-phuong-da-nang-12.jpg
Các tuyến đường, ngõ nhỏ rực rỡ màu cờ, tạo nên không gian rực rỡ, ngập tràn không khí Tết. Buổi tối, những tuyến phố lên đèn lung linh tạo nên một diện mạo mới mẻ.﻿
tp-pho-phuong-da-nang-7.jpg
Những "đường cờ" rực rỡ với hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng "khoác áo mới" cho thành phố biển trong không khí hân hoan của những ngày cận Tết.
tp-pho-phuong-da-nang-5.jpg
Theo chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (phường Hải Châu), từ hơn một tuần nay, khu dân cư của chị đã được trang trí rực rỡ với cờ Tổ quốc, hoa và các tiểu cảnh trang trí để đón Tết. "Mỗi người góp một tay, cùng chăng đèn kết hoa để làm đẹp phố phường. Mỗi gia đình cũng tự tút tát lại nhà cửa sạch đẹp, trang trí nhiều phụ kiện Tết rực rỡ như: đèn lồng, câu đối, đèn nháy... Đi trên đường thấy cờ đỏ sao vàng rợp khắp nơi, hoa tươi đủ sắc màu, tôi cảm nhận rõ không khí Tết đang đến rất gần", chị Trang chia sẻ.
tp-pho-phuong-da-nang-11.jpg
Những khoảng trời rợp bóng cờ bay tạo điểm nhấn ấn tượng cho thành phố bên sông Hàn trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán﻿ Bính Ngọ, không chỉ báo hiệu mùa xuân đang gõ cửa mà còn thể hiện niềm tin, kỳ vọng vào một năm mới nhiều khởi sắc.
Giang Thanh
#Đà Nẵng #Tết Nguyên đán #đường phố #bầu cử đại biểu Quốc hội #không khí Xuân

