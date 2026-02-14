Phố phường Đà Nẵng 'khoác áo mới' đón Tết

TPO - Trên các tuyến đường trung tâm TP. Đà Nẵng, không khí Tết lan tỏa rộn ràng với cờ hoa, tiểu cảnh Tết rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách check-in, dạo phố. Đà Nẵng "khoác áo mới" đón Tết với kỳ vọng vào một năm mới khởi sắc.