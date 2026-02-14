Phố phường Đà Nẵng 'khoác áo mới' đón Tết

TPO - Trên các tuyến đường trung tâm TP. Đà Nẵng, không khí Tết lan tỏa rộn ràng với cờ hoa, tiểu cảnh Tết rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách check-in, dạo phố. Đà Nẵng "khoác áo mới" đón Tết với kỳ vọng vào một năm mới khởi sắc.
Không chỉ rực rỡ sắc xuân, nhiều tuyến đường còn được trang hoàng với các pano, khẩu hiệu chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới, tạo nên bầu không khí sôi động, vừa ấm áp ngày Tết, vừa thể hiện tinh thần hướng tới sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.