Đà Nẵng hỗ trợ 1 triệu đồng cho hộ dân giải tỏa dịp Tết Nguyên đán 2026

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 1 triệu đồng cho hộ dân giải tỏa, đảm bảo quyền lợi người dân trong các dự án trọng điểm dịp Tết Nguyên đán 2026.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định về việc hỗ trợ các hộ dân thuộc diện giải tỏa theo các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo quyết định này, thành phố phê duyệt mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi hộ đối với các hộ gia đình thuộc diện giải tỏa đi hẳn. Chính sách áp dụng cho cả hộ chính và hộ phụ có hồ sơ đền bù nhà ở riêng biệt hoặc chung thửa đất nhưng chưa tách thửa, với điều kiện đã thực hiện bàn giao mặt bằng.

cb42c99f4aaec7f09ebf.jpg
Một góc thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, các trường hợp được hỗ trợ gồm: hộ đang ở tạm tại chung cư hoặc nhà tạm do Nhà nước quản lý để chờ bố trí tái định cư, bao gồm cả trường hợp bị cưỡng chế thu hồi đất; các gia đình đang nhận kinh phí thuê nhà trong thời gian chờ đất hoặc nhà tái định cư; và những hộ đã được bàn giao đất ở hoặc căn hộ chung cư thực tế - áp dụng cho lô hoặc căn đầu tiên, trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2025 đến 14/2/2026.

Tuy nhiên, thành phố sẽ không hỗ trợ đối với các trường hợp đã được bố trí tái định cư trước ngày 1/10/2025 nhưng chưa trả lại nhà tạm; hoặc các hộ đã quá 30 ngày kể từ khi có thông báo nhận đất, nhận nhà trên phương tiện thông tin đại chúng mà không đến nhận.

Đáng chú ý, UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu tạm dừng bàn giao mặt bằng và không thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ đang ở thực sự trong thời gian từ ngày 2/2/2026 đến hết ngày 3/3/2026.

Về tổ chức thực hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị bồi thường có trách nhiệm lập danh sách và chi trả từ nguồn kinh phí dự án. Riêng các hộ đang ở chung cư do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý, đơn vị này sẽ xác nhận thông tin để chuyển danh sách chi trả theo quy định.

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #hỗ trợ giải tỏa #Tết Nguyên đán #bồi thường #chính sách

