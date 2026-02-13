Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa 'Xuân đong đầy' đến bà con vùng cao

TPO - Những ngày cận Tết, nhiều bạn trẻ Đà Nẵng đã cùng nhau triển khai chiến dịch “Xuân đong đầy 9”, chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa và trao nhiều suất quà hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại xã Bến Hiên, TP. Đà Nẵng.