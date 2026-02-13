Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa 'Xuân đong đầy' đến bà con vùng cao

TPO - Những ngày cận Tết, nhiều bạn trẻ Đà Nẵng đã cùng nhau triển khai chiến dịch “Xuân đong đầy 9”, chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa và trao nhiều suất quà hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại xã Bến Hiên, TP. Đà Nẵng.
Hơn 90 tình nguyện viên đã miệt mài triển khai nhiều phần việc thiết thực như chỉnh trang, sơn mới khuôn viên Nhà văn hóa thôn; gia cố, xây dựng lại các bậc thang kiên cố hơn; sửa chữa một số căn nhà xuống cấp của hộ dân khó khăn. Đồng thời hoàn thiện khu bếp sinh hoạt cộng đồng, giúp không gian trở nên khang trang hơn trước.
Nhiều công trình, phần việc do các bạn trẻ thực hiện đã thể hiện rõ tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của tuổi trẻ vì cộng đồng.
Niềm vui của bà con và các em nhỏ khi nhận những phần quà thiết thực khiến không khí ngày xuân nơi vùng cao thêm ấm áp. Những gói quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, góp phần mang đến một cái Tết đủ đầy và trọn vẹn hơn.