Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Đà Nẵng lan tỏa 'Xuân đong đầy' đến bà con vùng cao

Duy Quốc

TPO - Những ngày cận Tết, nhiều bạn trẻ Đà Nẵng đã cùng nhau triển khai chiến dịch “Xuân đong đầy 9”, chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa và trao nhiều suất quà hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại xã Bến Hiên, TP. Đà Nẵng.

tp-mangxuanlenvungcao-7.jpg
Những ngày cận Tết, nhiều bạn trẻ, tình nguyện viên CLB Công nghệ Thực phẩm – Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) đã có mặt tại xã Bến Hiên (TP. Đà Nẵng) triển khai chiến dịch tình nguyện “Xuân đong đầy 9”, chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Duy Quốc
tp-mangxuanlenvungcao-9.jpg
Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên của câu lạc bộ, là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia, góp phần thắp lên niềm tin cho bà con và trẻ em vùng cao còn nhiều khó khăn.
tp-mangxuanlenvungcao-4.jpg
tp-mangxuanlenvungcao-3.jpg
Hơn 90 tình nguyện viên đã miệt mài triển khai nhiều phần việc thiết thực như chỉnh trang, sơn mới khuôn viên Nhà văn hóa thôn; gia cố, xây dựng lại các bậc thang kiên cố hơn; sửa chữa một số căn nhà xuống cấp của hộ dân khó khăn. Đồng thời hoàn thiện khu bếp sinh hoạt cộng đồng, giúp không gian trở nên khang trang hơn trước.
tp-mangxuanlenvungcao-5.jpg
tp-mangxuanlenvungcao-8.jpg
tp-mangxuanlenvungcao-11-9782.jpg
Nhiều công trình, phần việc do các bạn trẻ thực hiện đã thể hiện rõ tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của tuổi trẻ vì cộng đồng.
tp-mangxuanlenvungcao.jpg
Các bạn trẻ tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, gian hàng 0 đồng, tọa đàm; trao quà cho hộ nghèo, học sinh vượt khó; đồng thời thăm hỏi người cao tuổi neo đơn và mang đến nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu nhi địa phương.
tp-xuan.jpg
Bạn Lê Xuân Thanh Phương, thành viên CLB chia sẻ, Xuân đong đầy 9 không đơn thuần là một chuyến đi thiện nguyện, mà còn là hành trình để mỗi tình nguyện viên học cách sẻ chia và sống trách nhiệm hơn với cộng đồng. “Chuyến đi này dạy em biết trân trọng những điều bình dị và sống có trách nhiệm hơn với xã hội. Điều khiến em nhớ mãi là ánh mắt hạnh phúc của bà con và tiếng cười của các em nhỏ khi nhận quà. Điều đó khiến em thực sự xúc động và hạnh phúc”, Phương bày tỏ
tp-xuan1-908.jpg
tp-mangxuanlenvungcao-10.jpg
Niềm vui của bà con và các em nhỏ khi nhận những phần quà thiết thực khiến không khí ngày xuân nơi vùng cao thêm ấm áp. Những gói quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, góp phần mang đến một cái Tết đủ đầy và trọn vẹn hơn.
tp-xuan3.jpg
Anh ALăng Rư - Bí thư Đoàn xã Bến Hiên chia sẻ, sự có mặt của các bạn trẻ đoàn viên, thanh niên những ngày giáp Tết đã mang lại không khí rộn ràng, ấm áp. “Chúng tôi rất xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của các bạn. Những công trình mà đoàn thực hiện không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với bà con”, anh A Lăng Rư bày tỏ.
Duy Quốc
#Tuổi trẻ #Đà Nẵng #Xuân Đong Đầy #tình nguyện #bà con vùng cao #đồng hành #quà tặng #lan tỏa yêu thương

