Tuổi trẻ TPHCM xây nhà, sữa chữa điện cho hộ nghèo đón Tết

TPO - Đoàn viên, thanh niên lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, nhân viên điện lực còn hỗ trợ người dân sửa chữa, thay thế thiết bị điện đã cũ, hư hỏng. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực dịp Tết nguyên đán 2026.

Đoàn phường Chánh Hiệp (phường Chánh Hiệp, TPHCM) cho biết, đơn vị này phối hợp với Đoàn cơ sở Điện lực Bình Dương (TPHCM) tổ chức thực hiện Công trình thanh niên “Trao gửi yêu thương – Thắp sáng niềm tin” trên địa bàn.

Công trình được triển khai nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác an sinh xã hội; góp phần chăm lo đời sống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Trao tặng và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho các hộ dân trên địa bàn phường Chánh Hiệp

Trong khuôn khổ hoạt động, các đơn vị đã tổ chức khảo sát thực tế tại các hộ dân; hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện an toàn, thay thế các thiết bị điện đã xuống cấp. Đặc biệt, chương trình đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các phần việc được triển khai đảm bảo an toàn kỹ thuật, mang tính hiệu quả thiết thực và lâu dài.

Thông qua công trình thanh niên, tuổi trẻ hai đơn vị thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm, sẻ chia, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc chung tay cùng địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Nhân viên điện lực ngoài lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, còn hỗ trợ người dân sửa chữa, thay thế thiết bị điện xuống cấp, hư hỏng.

Cùng ngày, Đoàn phường Phú Lợi cho biết, địa phương này vừa tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Phan Thị Hoàng Phúc – hộ nghèo thuộc tổ 87, khu phố Phú Lợi 9. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Căn nhà có diện tích 65m2, kết cấu kiên cố, đảm bảo điều kiện sinh hoạt ổn định cho gia đình với tổng kinh phí xây dựng 180 triệu đồng.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người dân trên địa bàn phường Phú Lợi

Vui mừng khi có căn nhà mới, bà Phan Thị Hoàng Phúc gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ. Bà Phúc cho biết, căn nhà mới không chỉ là nơi ở ổn định mà còn là động lực để gia đình phấn đấu vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.