Giới trẻ Thủ đô check-in quán cà phê như ‘phim trường Tết’

TPO - Đèn lồng đỏ, câu đối rực rỡ và tiểu cảnh xuân kỳ công đã biến các quán cà phê tại Hà Nội thành những "phim trường" Tết thu nhỏ. Đây là điểm hẹn lý tưởng để giới trẻ Thủ đô diện áo dài, check-in và lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc rộn ràng trước thềm năm mới.

Giới trẻ rộn ràng check-in tại quán cà phê ngập sắc Tết.

Những ngày cận Tết, nhiều quán cà phê khoác lên không gian trang trí đậm sắc xuân, thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in.

Một quán cà phê tại khu đô thị Dương Nội (Hà Nội) đang gây chú ý khi trang trí không khí Tết rực rỡ, thu hút cả trăm lượt khách đến mỗi ngày.

Không gian bên trong quán được chia thành nhiều khu vực, đa dạng các kiểu trang trí khác nhau, đáp ứng nhu cầu chụp hình của khách. Góc trang trí đậm sắc xuân trở thành điểm chụp hình yêu thích của nhiều bạn trẻ.

Không cần bảng hiệu cầu kỳ, quán cà phê trên phố Trần Đăng Ninh vẫn khiến người qua đường phải ngoái nhìn nhờ hai cây hồng đỏ trĩu quả, nổi bật giữa không gian phố thị.



Quán cà phê thu hút ánh nhìn khi đặt trước cửa hai cây hồng đỏ mọng, quả sai lúc lỉu, tạo nên khung cảnh vừa lạ vừa đầy sức sống nhanh chóng thu hút giới trẻ đến chụp ảnh check-in.

Bên cạnh không gian ngập sắc xuân, set đồ nướng với các loại củ, quả ăn kèm trà sữa nóng uống nhâm nhi cũng trở thành lựa chọn được nhiều bạn trẻ yêu thích khi ghé quán.

Năm nay, xu hướng chụp ảnh Tết được nhiều bạn trẻ đầu tư kỹ lưỡng và chuyên nghiệp hơn. Không ít người mạnh tay chi trọn gói dịch vụ, từ thuê áo dài thiết kế riêng, trang điểm chuyên nghiệp đến đặt thợ ảnh thực hiện theo từng concept.

Chi phí cho mỗi bộ ảnh dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào địa điểm chụp, trang phục lựa chọn và yêu cầu chỉnh sửa hậu kỳ.

Nhiều bạn trẻ cho rằng, đầu tư bộ ảnh chỉn chu không chỉ để khoe mạng xã hội, mà là cách lưu giữ trọn vẹn cảm xúc của những ngày đầu năm mới.