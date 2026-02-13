Căn hộ cũ 70m2 'lột xác' hoàn toàn nhờ đập thông các bức tường ngăn

TPO - Căn hộ có diện tích là 70m2 bao gồm 02 phòng ngủ. Hiện trạng ngôi nhà đã được xây dựng từ rất lâu, từ chi tiết kết cấu phần thô đến nội thất sử dụng trong căn nhà quá cũ kỹ, xuống cấp.

Nhóm KTS và chủ nhà đã thống nhất sẽ thay đổi toàn bộ không gian biến nơi đây thành không gian đáng sống hơn. Từ sở thích của gia chủ với các món đồ vintage, KTS chọn phong cách Mid Century Modern cho không gian.

Hiện trạng căn hộ chật chội, xung quanh là các mảng tường ngăn chia phòng được xây dựng bởi chủ đầu tư. Giải pháp đưa ra đập bỏ bức tường ngăn phòng ngủ nhỏ, biến không gian này thành một không gian mở và có chức năng là phòng làm việc.

Cánh cửa lùa ngăn cách không gian cũng là một phần trong ý đồ thiết kế, vừa kín đáo riêng tư cho gia chủ cần tập trung làm việc, nhưng cũng vừa thông thoáng liên kết với các chức năng không gian khác khi gia chủ ngồi ở phòng khách nhưng vẫn có thể ngắm những vật dụng, những hình khối thiết kế cùng với đó là cách bố trí ánh sáng đem lại cảm giác thư giãn, an yên trong ngôi nhà.

Không gian phòng khách đã được thay đổi về cách sắp xếp công năng cũng như việc tổ chức hình khối thiết kế tại không gian này. Ban đầu không gian được ngăn chia bởi một vách kệ gỗ giữa phòng khách và phòng bếp nhưng việc này làm cho không gian trở nên ngột ngạt hơn. KTS đã bố trí hệ tủ bếp được liên kết liền kề với hệ tivi phòng khách mở liên thông, làm cho không gian được kết nối với nhau thông suốt hơn và đem lại cảm giác rộng rãi hơn trong căn nhà.

Một trong những chi tiết về cách thiết kế mà KTS rất thích đó là đã phá vỡ bức tường ngăn giữa phòng ngủ master và không gian bếp. KTS đã sử dụng vật liệu gạch kính để truyền tải ánh sáng tự nhiên vào trong không gian sống.