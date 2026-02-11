Công thức thành công của bất động sản dòng tiền 'họ Vin' và lợi thế riêng có tại Vinhomes Global Gate

Chọn các đại đô thị Vinhomes ở những không gian phát triển mới để mở rộng kinh doanh, nhiều thương hiệu, nhà đầu tư đã đạt doanh thu, lợi nhuận vượt kỳ vọng. Công thức thành công này không chỉ được Vinhomes tái hiện trọn vẹn mà còn được nâng cấp lên một phiên bản cao hơn ở “sân chơi mới” - Vinhomes Global Gate (Hà Nội), nhờ ưu thế vượt trội về quy hoạch và hạ tầng.

Tầm nhìn quy hoạch chinh phục mọi ngành hàng

Theo Avison Young Việt Nam, tổng diện tích mặt bằng bán lẻ cho thuê tại các đô thị lớn tăng 3,13%/ năm trong giai đoạn 2020 đến nửa đầu 2025. Xu hướng dịch chuyển ra khỏi trung tâm của các thương hiệu ngày càng rõ rệt, hình thành nên những tâm điểm giao thương mới.

Trong đó, các đại đô thị Vinhomes được ưa chuộng vì đều sở hữu vị trí đắc địa, hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch hạ tầng quốc gia. Đây không chỉ là đòn bẩy tăng giá bất động sản mà còn dẫn lối khách hàng đến từ mọi hướng, đảm bảo dòng tiền thường xuyên cho hoạt động kinh doanh.

Tại Ocean City, các cây cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, đường vành đai 3,5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng… đưa dòng khách khổng lồ tới từ nội đô và các “thủ phủ” công nghiệp Bắc Ninh, Hưng Yên đến với K-Town, The Venice. Tại Vinhomes Royal Island, cầu Hoàng Gia kết nối trung tâm Thủy Nguyên, đưa hàng nghìn lượt khách mỗi ngày tới Phố đi bộ - công viên Vũ Yên.

Lợi thế thương mại cũng được tạo ra từ cách quy hoạch dự án của chủ đầu tư. Các phân khu kinh doanh đều nằm đan xen với hệ thống tiện ích điểm nhấn. Trước khi quỹ căn được bàn giao, các tiện ích này đều đã vận hành ổn định giúp các ngành hàng vừa mở đã có sẵn lượng khách lớn.

Bao quanh các con phố giao thương còn có các khu thấp tầng, tòa căn hộ với cộng đồng cư dân tinh hoa và đông đảo nhân sự, đối tác tới làm việc tại các toà văn phòng tạo sức mua ngay tại chỗ.

Là điểm đến du lịch, các đại đô thị “họ Vin” hứa hẹn lợi nhuận kịch trần cho các nhãn hàng

Dịch chuyển về các đại đô thị Vinhomes, các nhãn hàng cũng hoàn toàn yên tâm khi có sự đồng hành của Vincom Retail. Với 20 năm kinh nghiệm trên thương trường, lại thường xuyên cập nhật xu hướng thế giới, “ông lớn” của ngành bán lẻ Việt Nam luôn biết cách quy hoạch ngành hàng phù hợp với thị hiếu. Cộng hưởng với các sự kiện “bom tấn” thường xuyên được chủ đầu tư tổ chức tạo nên nhiều thời điểm đột phá dòng khác và doanh thu, các thương hiệu, nhà đầu tư chọn đại đô thị Vinhomes đều cầm chắc phần thắng.

Lợi thế chỉ có tại điểm hẹn giao thương tầm cỡ thế giới

Để nối tiếp mạch thành công, giới đầu tư lại đang cùng “hội quân” tại Vinhomes Global Gate. Bất động sản thương mại thấp tầng tại đây được xem là phiên bản nâng cấp tầm nhìn quy hoạch của các đại đô thị Vinhomes đã thành công khắp trong Nam ngoài Bắc.

Cụ thể, Vinhomes Global Gate sở hữu vị trí siêu đắc địa tại cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, bao quanh bởi các dự án giao thông quan trọng bậc nhất miền Bắc. Mạng lưới giao thông quanh Vinhomes Global Gate sẽ có đủ các loại hình, từ hàng không, đường bộ, đường sắt tạo điều kiện thuận tiện để khách hàng tiếp cận từ mọi hướng.

Trong đó, đường Trường Sa có lưu lượng qua lại hàng trăm nghìn lượt người mỗi ngày, gồm không ít khách sân bay đi/đến Nội Bài, luôn có nhu cầu dừng nghỉ, vui chơi, ẩm thực. Sắp tới còn có cảng hàng không quốc tế Gia Bình vận hành từ năm 2026, công suất 50 triệu lượt/năm; cầu Tứ Liên đưa thêm hàng trăm cư dân Hà Nội “sang sông” mỗi ngày; hơn 10 triệu người từ các thủ phủ du lịch Yên Tử, Hạ Long tới Vinhomes Global Gate qua tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh…

Tương lai sầm uất ở Vinhomes Global Gate đang được thiết lập nhờ hạ tầng giao thông hiện đại ở khu Đông Bắc Hà Nội

Vinhomes Global Gate cũng là đại đô thị duy nhất sở hữu công trình trọng điểm quốc gia Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - hạt nhân của nền kinh tế Expo tỷ đô. Sau khi chính thức khánh thành vào năm ngoái, biểu tượng mới của Hà Nội đã hoạt động không ngơi nghỉ và tương lai có thể đón hơn 60 triệu khách/năm. Dòng khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) với thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao sẽ tạo nên khung cảnh nhộn nhịp suốt 365 ngày/năm ở khu Đông Bắc Hà Nội.

Để tăng sức hấp dẫn cho các bất động sản dòng tiền thế hệ mới, Vinhomes Global Gate cũng kiến tạo hạ tầng, tiện ích nội khu hiện đại. Đó là không gian sinh thái với công viên, hồ nước có tổng diện tích lên tới hơn 40 ha, mang đến những hành trình mua sắm, giải trí, nghỉ dưỡng hài hòa với thiên nhiên. Nỗi lo thiếu chỗ dừng, đỗ phương tiện giao thông cũng không tồn tại khi nơi đây có cả bãi đỗ xe ngoài trời và hầm gửi xe riêng.

Các căn thương mại thấp tầng ở Vinhomes Global Gate được thiết kế vượt trội khi tổng diện tích sàn trung bình 490m2, lớn nhất có thể hơn 600 m2. Toàn bộ quỹ căn đều có 2 mặt tiền thoáng rộng giúp các thương hiệu dễ dàng thu hút sự chú ý của khách hàng.

Các khu thương mại tại Vinhomes Global Gate sẽ là “phố hàng” phiên bản cao cấp

Ở Vinhomes Global Gate, phong cách quy hoạch “phố hàng” cũng được nâng lên tầm cao mới khi từng khu lại được xác định cơ cấu ngành hàng chuyên biệt ngay từ ban đầu. Khi được bố trí đan xen nhau, các sản phẩm, dịch vụ này không tạo áp lực cạnh tranh mà còn hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Nhà đầu tư tại Vinhomes Global Gate còn được “bảo hiểm” dài lâu bởi chính sách nhận uỷ thác cho thuê với cam kết lợi nhuận lên tới 35%/5 năm. Cùng với đó là loạt ưu đãi “khủng”, như miễn phí dịch vụ 5 năm, hỗ trợ lãi suất 0% tới 33 tháng (không muộn hơn 23/12/2027)… vừa giúp nhà đầu tư giảm áp lực tài chính, vừa xóa mọi rủi ro về biến động lãi suất. Với loạt ưu đãi chưa từng có, cánh cửa bước vào điểm hẹn giao thương toàn cầu phía Đông Bắc Thủ đô để gặt hái dòng tiền kinh doanh bất tận đang rộng mở hơn bao giờ hết với các nhà đầu tư.