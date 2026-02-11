Sun World Vũng Tàu đếm ngược ngày vận hành, Blanca City và du lịch Vũng Tàu “mở hội”

Sắp tới, Vũng Tàu sẽ trở thành tâm điểm du lịch của miền Nam khi công viên nước quy mô 15ha chính thức đi vào hoạt động. Chuỗi trải nghiệm vui chơi giải trí liên hoàn được kỳ vọng sẽ tạo nên “dòng chảy” du khách sôi động quanh năm, mở ra dư địa khai thác kinh doanh rộng mở cho cư dân Blanca City.

Sun World Vũng Tàu - “Thiên đường giải trí” bên biển

Nằm bên bờ biển Bãi Sau tuyệt đẹp, công viên nước Sun World Vũng Tàu sẽ chính thức khai trương vào ngày 12/2/2026, chào đón người dân và du khách đến vui chơi đúng dịp Tết Nguyên đán.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu khai trương ngày 12/2/2026. (Ảnh: Ánh Dương)

Bạn Hải Tùng (phường Bến Thành, TP.HCM) đã sẵn sàng cho kế hoạch “săn kỷ lục” tại Sun World Vũng Tàu, hào hứng chia sẻ: “Mình đã theo dõi thông tin về Sun World Vũng Tàu từ lâu và thật sự rất mong chờ ngày khai trương. Những trò chơi nước quy mô lớn, đặc biệt là đường đua nhiều làn, nghe thôi đã thấy “sôi sục”. Tết này, mình cùng bạn bè dự định dành nguyên một ngày xuống Vũng Tàu để chinh phục hết các trò chơi tại đây.”

Đến Sun World Vũng Tàu, du khách sẽ được trải nghiệm những cuộc so tài sôi động trên đường đua nước 10 làn “Thuyền nhân giao đấu” - trò chơi độc bản, lần đầu tiên ra mắt trên bản đồ giải trí thế giới; bùng nổ với hành trình ngoạn mục chinh phục “Huyền thoại sóng khơi” trên tàu lượn nước dài 348 mét; bể tạo sóng đôi “khổng lồ” quy mô gần 6.000m2 - mới nhất trong hệ thống Sun World… Với hơn 20 trò chơi đi vào vận hành cùng lúc, kết hợp với khu ẩm thực đa dạng, Sun World Vũng Tàu sẽ trở thành một điểm hẹn trải nghiệm trọn vẹn cho cả gia đình, nhóm bạn và du khách mọi lứa tuổi.

Sun World Vũng Tàu được thiết kế với công suất lên tới 25.000 khách/ngày. (Ảnh: Ánh Dương)

Đặc biệt, sau khi đi vào vận hành ổn định, Sun World Vũng Tàu sẽ vào mùa “cao điểm” lễ hội, mở đại tiệc bên biển với những màn trình diễn nghệ thuật đẳng cấp, lấy cảm hứng từ lịch sử, truyền thuyết và văn hóa sông nước Nam Bộ. Giữa nhịp vui bất tận, chuỗi nhà hàng và café đa phong cách sẽ đưa du khách lạc bước trong không khí miền nhiệt đới rực rỡ, phóng khoáng.

Ước tính khoảng 25.000 khách có thể đổ về công viên nước mỗi ngày, bờ biển Bãi Sau sẽ gần như không có khoảng trầm, mà luôn chuyển động trong nhịp sống du lịch và lễ hội suốt ngày đêm. Dòng khách tấp nập kéo theo sự dịch chuyển của dòng chảy thương mại dịch vụ và đặc biệt là dòng tiền cho bất động sản biển.

Casa Villa - lợi thế “kép” giữa tâm điểm du lịch và lễ hội

Theo dữ liệu đặt vé tham quan và trải nghiệm của Trip.com trong giai đoạn từ 1/12/2025 đến 31/1/2026, điểm đến được du khách ưu tiên lên kế hoạch nhiều nhất cho năm 2026 là công viên chủ đề, vượt lên trên cả các danh thắng thiên nhiên hay điểm tham quan truyền thống. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi rõ nét của du lịch toàn cầu, khi du khách mong muốn tìm đến những tổ hợp “all in one”.

Tổ hợp giải trí quy mô 15ha nằm tại trung tâm Blanca City. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Tại Việt Nam, hệ thống công viên chủ đề không còn đơn thuần là điểm đến, mà đã trở thành động lực tái cấu trúc không gian phát triển du lịch - dịch vụ. Những tuyến cáp treo, tổ hợp trò chơi giải trí vận hành liên tục tại các công viên Sun World do Sun Group phát triển, mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách, từng bước tạo nên sức bật mới cho du lịch Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Lào Cai… Và giờ đây, “phép nhiệm màu” ấy đang được kỳ vọng sẽ tái hiện tại Vũng Tàu, với đô thị biển Blanca City quy mô 96ha.

Kết nối trực tiếp với công viên nước Sun World cùng 8 công viên chủ đề trong hệ sinh thái Blanca City, phân khu thấp tầng Casa 2 được ví như một “kho vàng” thời bão giá. Đặt ngay tâm điểm của dòng khách lễ hội - giải trí vận hành suốt 365 ngày trong năm, mỗi căn Casa Villa vừa là không gian an cư vừa là tài sản tích lũy bền vững.

Nhà phố, biệt thự Casa kết cấu đa năng, khai thác linh hoạt. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Sở hữu kết cấu 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, Casa Villa mở ra nhiều kịch bản khai thác hiếm có: tầng một đón nhịp sôi động với boutique café hay nhà hàng, spa, gallery đa phong cách; tầng hai và ba trở thành phòng nghỉ cho du khách có nhu cầu lưu trú; tầng hầm linh hoạt bố trí bếp, kho, khu hậu cần hoặc nâng tầm thành hầm rượu, phòng giải trí, tăng tính trải nghiệm cá nhân. Với cấu trúc này, Casa Villa hoàn toàn có thể tối ưu khai thác như một biệt thự Airbnb cao cấp, đón trọn dòng khách du lịch không ngừng gia tăng tại Vũng Tàu - một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á.

Bức tranh sống - nghỉ dưỡng - đầu tư tại Casa Villa càng trọn vẹn hơn nhờ lợi thế vị trí hiếm có của Blanca City, dự án ôm trọn trục đường huyết mạch 3 tháng 2, tuyến kết nối xương sống dẫn thẳng tới cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành vận hành giai đoạn 1 từ năm 2026… Các dự án hạ tầng lớn dần hoàn thiện, dòng du khách đổ về Sun World Vũng Tàu, trung tâm thương mại mặt biển 5ha… sẽ liên tục được khuếch đại.

Nhà đầu tư Casa Villa đón đầu nhịp phát triển hạ tầng giao thông, du lịch tại Vũng Tàu. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Khi hạ tầng kết nối và thời gian di chuyển được rút ngắn, tiện ích “all in one” được hoàn thiện, trải nghiệm dịch vụ được tối ưu, Casa Villa trở thành lựa chọn lý tưởng để chủ nhân linh hoạt dung hòa giữa nhịp sống năng động, kinh doanh hiệu quả và những phút giây nghỉ dưỡng đắt giá bên biển.