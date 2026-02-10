Hội xuân rộn ràng, chính sách mở lối, Ocean City đón làn sóng cư dân về ở sớm dịp Tết

Từ không khí hội xuân sôi động lan tỏa khắp các tuyến phố đến những căn nhà rực sáng sắc Tết, Ocean City đang bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm. Song hành cùng mùa lễ hội là loạt chính sách tài chính đúng thời điểm, trở thành lực đẩy giúp nhiều gia đình rút ngắn kế hoạch an cư, kịp đón Tết trong tổ ấm mới tại siêu đô thị phía Đông Hà Nội.

Ocean City vào mùa Tết, xuân chạm từng mái nhà

Từ ngày 7/2, Hội Xuân Ocean City chính thức khai màn và nhanh chóng trở thành điểm hẹn du xuân đông vui bậc nhất khu Đông Hà Nội. Không khí lễ hội lan tỏa khắp The Venice, Quảng trường K-Town và các trục phố trung tâm, tạo nên một bức tranh Tết rộn ràng, đủ đầy sắc màu và trải nghiệm, đúng nghĩa “Tết có hết”.

Hội Xuân Ocean City thu hút đông đảo du khách ngay từ những ngày đầu khai hội

Kéo dài đến hết ngày 15/2, Hội Xuân Ocean City mang đến chuỗi hoạt động đa dạng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của nhiều thế hệ. Không gian lễ hội được phủ kín sắc đỏ, vàng truyền thống với đèn lồng, hoa xuân, tiểu cảnh Tết đan xen phong cách hiện đại, tạo nên những góc check-in sinh động, thu hút dòng người ghé thăm từ sáng đến tối.

Giữa phố hội, các hoạt động văn hóa quen thuộc của Tết Việt được làm mới theo cách gần gũi, dễ tiếp cận. Workshop gói bánh chưng, vẽ tranh Đông Hồ, thưởng trà, xin chữ đầu năm… luôn đông người tham gia, đặc biệt là các gia đình trẻ mong muốn mang đến cho con nhỏ cơ hội trải nghiệm không khí Tết xưa trong bối cảnh đô thị hiện đại.

Trẻ nhỏ háo hức khám phá Tết xưa với các hoạt động như gói bánh chưng, viết thư pháp…

Không khí mua sắm tấp nập cũng góp phần tạo nên sức sống cho Hội Xuân Ocean City. Các gian hàng nông sản, đặc sản vùng miền, quà biếu đầu năm, đồ trang trí Tết được bố trí trong không gian mở, giúp việc sắm sửa trở nên nhẹ nhàng, thư thả. Xen kẽ là khu ẩm thực với những hương vị quen thuộc của mâm cỗ ngày xuân, đủ để hành trình du xuân kéo dài trọn vẹn cả ngày.

Các trò chơi dân gian đậm chất Tết Việt thu hút đông đảo cư dân, du khách

Anh Minh Tuấn, một du khách từ trung tâm Hà Nội, chia sẻ sau khi dành trọn buổi chiều tại Hội Xuân Ocean City: “Hội xuân ở đây đúng là cái gì cũng có. Vừa giữ được nét truyền thống của Tết, vừa thoáng và rộng để cả gia đình đi bộ, chụp ảnh, cho trẻ con trải nghiệm.”

Không khí xuân không chỉ gói gọn trong khuôn khổ Hội Xuân, mà đã lan tỏa khắp Ocean City. Trên các đại lộ và quảng trường, hệ thống đèn trang trí đồng loạt được kích hoạt, tạo nên những “con đường ánh sáng” rực rỡ mỗi khi thành phố lên đèn. Các khu nhà ở sáng đèn sớm hơn thường lệ, báo hiệu nhịp sống đang dần ổn định với ngày càng nhiều cư dân chuyển về sinh sống.

Tại những tâm điểm thương mại như Grand World, Vincom Mega Mall, các cửa hàng cũng khoác lên diện mạo Tết với concept truyền thống kết hợp hiện đại. Nhịp du xuân vì thế không chỉ dừng lại ở phố hội, mà trải dài suốt các không gian sinh hoạt, mua sắm và vui chơi của siêu đô thị.

Loạt ưu đãi “mạnh tay” mở ra cơ hội vàng an cư trước Tết

Cách không gian Hội Xuân không xa, khu nhà nơi chị Hồng Anh - cư dân vừa chuyển về Ocean City sinh sống - đã ngập tràn sắc Tết. Trước hiên nhà, đào thế được bày biện gọn gàng; ban công treo đèn vàng ấm áp; bên trong, các hạng mục hoàn thiện đang được gấp rút hoàn tất để kịp đón cái Tết đầu tiên tại nơi ở mới.

“Gia đình tôi quyết định chuyển về sớm để kịp đón Tết tại đây. Cảm giác rất khác so với việc chỉ ghé chơi cuối tuần. Buổi sáng mở cửa ra đã thấy không khí xuân hiện hữu khắp khu phố, chiều tối lại có thể dạo bộ, hòa vào nhịp sống chung của cả cộng đồng”, chị Hồng Anh chia sẻ.

Không chỉ gia đình chị, nhiều căn nhà lân cận cũng đã sáng đèn, tất bật trang hoàng đón Tết. Với nhiều người, về ở trước Tết không đơn thuần là sở hữu một ngôi nhà mới, mà là khởi đầu cho nhịp sống ổn định, đủ đầy hơn ngay từ những ngày đầu năm. Tuy nhiên, để rút ngắn kế hoạch an cư, bài toán tài chính luôn là yếu tố then chốt.

Trong giai đoạn cận Tết, loạt chính sách ưu đãi dành cho dòng sản phẩm thấp tầng tại Ocean City đã trở thành chất xúc tác quan trọng, giúp nhiều khách hàng mạnh dạn đưa ra quyết định. Nổi bật là chính sách chiết khấu 12% dành cho phương án về ở sớm, với điều kiện hoàn thiện nhà trong vòng 12 tháng. Chính sách này giúp giảm đáng kể áp lực chi phí ban đầu, đồng thời tăng tính chủ động cho kế hoạch tài chính dài hạn.

Ocean City triển khai các chính sách tài chính “đúng nhịp” giúp khách hàng kịp dọn về tổ ấm mới trước Tết

Song song, gói quà nội thất trị giá 7% dành cho các căn hoàn thiện tại Vinhomes Ocean Park 2 - 3 và khu phố thương mại Vinhomes Ocean Park 3 tiếp tục tạo thêm lực đẩy thực tế cho nhu cầu dọn về ở ngay. Việc hoàn thiện đồng bộ giúp gia chủ tiết kiệm thời gian, công sức, sẵn sàng đón Tết trong không gian sống đã được chuẩn bị chu đáo.

Đối với các căn nhà phố thương mại, hoàn thiện sớm còn mở ra cơ hội khai thác kinh doanh ngay trong mùa cao điểm đầu năm, khi lượng cư dân và du khách đến Ocean City gia tăng rõ rệt.

“Nhờ các chính sách ưu đãi đúng thời điểm, bài toán tài chính của gia đình tôi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, chị Thu Hằng, chủ nhân một căn liền kề tại Vinhomes Ocean Park 3, chia sẻ.

Khi Ocean City bước vào mùa lễ hội sôi động nhất trong năm, lựa chọn về ở sớm không chỉ là quyết định an cư, mà còn là cách nhiều gia đình chủ động nắm bắt thời điểm, khởi đầu năm mới trong một không gian sống đã sẵn sàng cả về tiện nghi, cộng đồng và nhịp sống.