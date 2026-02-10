TPHCM: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị Bình Quới- Thanh Đa hơn 98.000 tỷ đồng

TPO - Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô dân số khoảng 54.000 người, diện tích đất phù hợp quy hoạch hơn 423 ha với tổng vốn đầu tư 98.710 tỷ đồng vừa được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa cho liên danh, gồm Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long, Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa với mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị mới hiện đại để phục vụ phát triển kinh tế xã hội với các khu nhà ở, khu nhà ở kết hợp công trình thương mại dịch vụ, công trình công cộng, công trình thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, du lịch, khách sạn, văn phòng, hệ thống công viên, cây xanh đô thị, công viên chuyên đề, bến du thuyền...

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 98.710 tỷ đồng (tương đương hơn 3,74 tỷ USD), trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 14.880 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng.

Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Dự án có quy mô dân số khoảng 54.000 người, tổng diện tích đất phù hợp quy hoạch khoảng hơn 423 ha, trong đó diện tích đề xuất đầu tư xây dựng hơn 405 ha và hơn 17 ha dành cho chỉnh trang cảnh quan, không thu hồi đất.

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa với mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị mới hiện đại để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án sẽ được triển khai trong vòng 10 năm, bao gồm các giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động.

Liên danh Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long, Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong ranh dự án, bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng khu vực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về nhà ở xã hội, tái định cư theo quy định.

UBND TPHCM yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và bảo vệ môi trường; không được chuyển nhượng dự án trái quy định; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân trong khu vực dự án; triển khai dự án đúng tiến độ và đúng các cam kết đã đăng ký. Trường hợp vi phạm, dự án sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được quy hoạch từ năm 1992. Đến tháng 6/2004, UBND TPHCM ra quyết định thu hồi, tạm giao đất cho Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn để chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa. Tháng 12/2004, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn trình Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM nhiệm vụ quy hoạch chi tiết mới cho khu bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

Tháng 6/2005, Sở Quy hoạch Kiến trúc báo cáo UBND TPHCM nhiệm vụ quy hoạch này. Theo đó, nội dung chủ yếu của nhiệm vụ quy hoạch là biến Bình Quới - Thanh Đa thành một đô thị sinh thái, hiện đại với chức năng chính là công viên sinh thái cảnh quan thiên nhiên kết hợp thương mại, công cộng hiện đại nhưng giữ đậm bản sắc dân tộc.

Đầu năm 2006, TPHCM xác định Bình Quới - Thanh Đa sẽ là khu đô thị mới với dân số khoảng 80.000 người. Người dân trong khu quy hoạch sẽ được tái định cư tại chỗ hoặc bố trí tái định cư sang quận 9. Năm 2010, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn bị UBND TPHCM thu hồi giấy phép đầu tư vì đã “treo” quá lâu mà không tiến hành triển khai đầu tư.

Năm 2015, liên doanh Tập đoàn Bitexco và Emaar Properties PJSC được UBND TPHCM chỉ định là nhà đầu tư dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng, thời hạn 50 năm. Tuy nhiên, từ đó đến nay dự án gặp nhiều vướng mắc, đối tác trong liên doanh với Tập đoàn Bitexco đã rút lui khiến dự án đô thị này tiếp tục bị “treo”.

Như vậy, sau 34 năm bị treo và chuyển qua nhiều chủ đầu tư, dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư và giao liên danh nhà đầu tư Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long, Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời thực hiện.