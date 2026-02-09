Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Đất đấu giá xã ngoại thành Hà Nội trúng cao nhất hơn 164 triệu đồng/m2

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 44 thửa đất tại xã Tây Phương được đấu giá thành công, với giá trúng cao nhất đạt 164,4 triệu đồng/m2. Trước đó, 34 thửa đất tại xã Hạ Bằng cũng được đấu giá thành công với giá trúng cao nhất đạt hơn 90,1 triệu đồng/m2. Đây là 2 xã thuộc địa bàn huyện Thạch Thất trước đây.

Ngày 9/2, đại diện UBND xã Tây Phương cho biết vừa phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - quốc gia tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 44 thửa đất trên địa bàn xã. Đây là phiên đấu giá đầu tiên của xã Tây Phương kể từ khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp, thu hút sự quan tâm lớn của người dân và các nhà đầu tư.

Cụ thể vào sáng 8/2, Ban tổ chức tiến hành đấu giá thành công 22 thửa đất tại thôn Bình Xá, diện tích mỗi thửa từ 69,2m² đến 117,1m². Giá khởi điểm các lô đất dao động từ 11,8 triệu đồng/m² đến hơn 18,4 đồng/m². 100% thửa đất được đấu giá thành công, trong đó giá trúng cao nhất đạt 164,4 triệu đồng/m² và giá trúng thấp nhất là 63,8 triệu đồng/m².

image-2.jpg
Ảnh minh họa

Buổi chiều cùng ngày, Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - quốc gia tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 20 thửa đất tại khu Mả Cố và 2 thửa đất tại khu Đồng Ngà (giai đoạn 3). Các thửa đất có diện tích từ 68,55m² đến 150m², giá khởi điểm từ hơn 10,8 triệu đồng/m² đến hơn 50,8 triệu đồng/m². Hình thức và phương thức đấu giá được thực hiện tương tự phiên buổi sáng. Toàn bộ các thửa đất đều được đấu giá thành công, với giá trúng cao nhất đạt 96,8 triệu đồng/m² và giá trúng thấp nhất là 62,8 triệu đồng/m².

Cùng thuộc địa bàn huyện Thạch Thất cũ, trước đó xã Hạ Bằng đã tổ chức đấu giá 34 thửa đất, giá cao nhất hơn 90 triệu đồng/m², thu gần 275 tỉ đồng.

34 thửa đất tại khu Mục Uyên 2, xã Hạ Bằng, với tổng diện tích 4.529,1m², khu đất có vị trí thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông chính như đường ĐH10, tỉnh lộ 419, trục Tân Xã và Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Kết quả, toàn bộ 34 thửa đất đều được đấu giá thành công. Giá trúng cao nhất đạt hơn 90,18 triệu đồng/m², giá trúng thấp nhất trên 50,57 triệu đồng/m². Tổng số tiền thu về từ phiên đấu giá đạt hơn 274,9 tỉ đồng.

Trần Hoàng
