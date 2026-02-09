Diễn biến mới ở Khu liên hợp Thể dục thể thao 146.000 tỷ đồng

TPO - Ngoài chức năng thể thao, dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc còn kết hợp phát triển các dịch vụ thương mại - du lịch - giải trí gắn với thể thao, tạo động lực lan tỏa cho kinh tế khu Đông, TPHCM.

Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc vừa được công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường để lấy ý kiến cộng đồng. Theo đó, Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có diện tích hơn 186 ha, nằm tại phường Bình Trưng (TPHCM) với tổng vốn đầu tư gần 146.000 tỷ đồng.

Dự án có vị trí chiến lược khi phía Đông giáp dự án Saigon Sports City và rạch Mương Kinh, phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp - Mai Chí Thọ và khu dân cư hiện hữu, phía Nam giáp cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, phía Bắc giáp rạch Chiếc.

Toàn cảnh khu đất xây Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: Duy Anh.

Về hiện trạng sử dụng đất, khu vực quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp (trồng lúa, hoa màu, dừa nước), đất nuôi trồng thủy sản, hệ thống sông rạch và một số loại đất khác.

Trong khu vực hiện có sân tập golf Rạch Chiếc ở phía Tây Bắc, vẫn đang được quản lý và khai thác. Ngoài ra, khu vực còn tồn tại một số công trình di tích, tín ngưỡng. Dân cư sinh sống thưa thớt, phân tán, chủ yếu là nhà tạm, nhà cấp 4.

Dự án dự kiến triển khai trong khoảng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng. Trong đó, năm đầu dành cho công tác chuẩn bị đầu tư. Giai đoạn thực hiện kéo dài khoảng 7 năm sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng và được giao đất.

Quy mô phục vụ của dự án vào khoảng 131.000 người, gồm 106.000 khán giả, phóng viên, lao động và khách vãng lai cùng khoảng 25.000 người lưu trú, tương ứng 10.000 phòng khách sạn.

Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được định hướng trở thành trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, đáp ứng các chức năng thi đấu, huấn luyện, sinh hoạt cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội.

Dự án có khả năng tổ chức các giải đấu lớn trong nước và quốc tế như SEA Games, ASIAD và các sự kiện thể thao tầm cỡ khác; đồng thời phục vụ đào tạo vận động viên chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao và nhu cầu rèn luyện của người dân.

Ngoài ra, dự án kết hợp phát triển các dịch vụ thương mại - du lịch - giải trí gắn với thể thao, tạo động lực lan tỏa cho kinh tế khu Đông TPHCM. Khu vực được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế, không bố trí chức năng ở, ưu tiên không gian mở, cây xanh, mặt nước và các công trình công cộng.

Trước đó, ngày 15/1, UBND TPHCM và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án. Theo quyết định của UBND TPHCM, Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu - thành viên Tập đoàn Sun Group - là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được định hướng trở thành trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực. Ảnh: Duy Anh.

Dự án còn kết hợp phát triển các dịch vụ thương mại, du lịch, giải trí, phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Đông TPHCM, hướng đến hình thành điểm đến văn hóa - thể thao - du lịch. TPHCM đã lựa chọn Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu - thành viên Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Phát biểu tại lễ động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group cho rằng, Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc không đơn thuần là một dự án đầu tư xây dựng, mà là một cấu phần hạ tầng chiến lược của TPHCM trong tương lai dài hạn.

“Việc TPHCM lựa chọn một doanh nghiệp tư nhân như Sun Group thực hiện công trình trọng điểm này không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần của Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân”, ông Đặng Minh Trường khẳng định.

Chủ tịch Sun Group cam kết huy động tối đa nguồn lực, kinh nghiệm, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn trong suốt quá trình triển khai dự án.