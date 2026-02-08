Doanh nghiệp BĐS nở rộ lập mới đầu năm, thị trường bước vào chu kỳ sàng lọc

TPO - Trong tháng 1/2026, số lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập mới ghi nhận mức tăng mạnh, phản ánh kỳ vọng phục hồi của thị trường ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, song song với làn sóng gia nhập thị trường, số doanh nghiệp rời cuộc chơi cũng tăng, cho thấy quá trình tái cấu trúc và sàng lọc đang diễn ra rõ nét.

Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng mạnh

Theo số liệu Cục Thống kê công bố, tháng đầu năm 2026 cả nước có gần 24.200 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 180.900 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp mới tăng tới 127%, trong khi quy mô vốn đăng ký tăng hơn 92%.

Đà gia tăng này kéo theo nhu cầu tuyển dụng khi có gần 108.200 lao động được đăng ký, tăng 33% so với tháng 1/2025. So với tháng 12/2025, số doanh nghiệp, vốn đăng ký và lao động lần lượt tăng 41%, 9% và 8%.

Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng mạnh trong tháng đầu năm 2026.

Xét theo lĩnh vực, bất động sản là một trong những ngành ghi nhận mức tăng mạnh về số doanh nghiệp thành lập mới. Trong tháng 1, cả nước có 625 doanh nghiệp bất động sản được cấp phép, tăng tới 130% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là tín hiệu cho thấy tâm lý thị trường đang cải thiện, đặc biệt trong bối cảnh kỳ vọng chính sách tháo gỡ pháp lý và lãi suất duy trì xu hướng giảm.

Tuy nhiên, cùng kỳ cũng ghi nhận 266 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 118%. Con số này phản ánh thực tế quá trình sàng lọc đang diễn ra mạnh mẽ, khi những doanh nghiệp có năng lực tài chính yếu, phụ thuộc vào đòn bẩy tín dụng hoặc dự án pháp lý chưa hoàn thiện buộc phải rút lui.

Một điểm đáng chú ý là vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp thành lập mới chỉ đạt khoảng 7,5 tỷ đồng, giảm 23% so với tháng trước và giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy xu hướng doanh nghiệp quy mô nhỏ tham gia thị trường gia tăng, trong khi các dự án lớn vẫn thận trọng với quyết định đầu tư mới.

Dù vậy, dòng vốn bổ sung từ các doanh nghiệp đang hoạt động vẫn ở mức cao, với hơn 358.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm, chỉ giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp hiện hữu vẫn duy trì hoạt động và có kế hoạch mở rộng trong trung hạn.

Bức tranh tích cực còn thể hiện qua sự trở lại của các doanh nghiệp đã rút lui trước đó. Trong tháng 1, có hơn 24.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 146% so với tháng trước và tăng 8% so với cùng kỳ. Qua đó, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt gần 48.700 doanh nghiệp, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, áp lực vẫn hiện hữu khi có gần 54.300 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, gấp gần 12 lần so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh sức cầu thị trường chưa phục hồi hoàn toàn.

FDI vào bất động sản giữ vị trí thứ hai

Trong tháng 1, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục là điểm đến quan trọng của dòng vốn ngoại, đứng thứ hai về thu hút FDI với 249,6 triệu USD, chiếm 16,3% tổng vốn đăng ký mới.

Tính đến ngày 31/1/2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 2,58 tỷ USD, giảm 40,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, điểm sáng nằm ở vốn thực hiện đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% và là mức cao nhất trong tháng 1 của giai đoạn 2022–2026, cho thấy niềm tin dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài vẫn được duy trì.

Tháng đầu năm cũng ghi nhận 7.303 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 42% so với tháng 12/2025 nhưng tăng 109% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 4.609 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 9% so với tháng trước nhưng tăng 128% so với cùng kỳ.

Các chuyên gia nhận định, số liệu trên phản ánh giai đoạn tái cơ cấu sâu rộng của thị trường bất động sản và cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Làn sóng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường là tín hiệu tích cực, song sự gia tăng giải thể và tạm ngừng hoạt động cho thấy quá trình thanh lọc đang diễn ra, hướng tới một cấu trúc thị trường bền vững hơn trong chu kỳ phục hồi mới.