Đất đấu giá ngoại thành Hà Nội chỉ 28 triệu đồng/m2

TPO - Xã Kiều Phú tổ chức đấu giá thành công 33 lô đất ở, thu được hơn 145 tỷ đồng. Trong đó lô đất có giá trúng thấp nhất là 28 triệu đồng/m2.

Chiều 10/2, UBND xã Kiều Phú (Hà Nội) phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - quốc gia tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng 33 thửa đất tại thôn Cấn Thượng và thôn Cấn Hạ (xã Kiều Phú).

Theo đó, các thửa đất đấu giá có diện tích từ 98m2 đến 145m2 với giá khởi điểm là 8 triệu đồng/m2. Tổng cộng, có 243 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng các lô đất.

Kết quả, cả 33 lô đất đã được đấu giá thành công. Trong đó, lô đất có giá thấp nhất là hơn 28 triệu đồng/m2, lô có giá đấu cao nhất là hơn 50 triệu đồng/m2. Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá là hơn 145 tỷ đồng.

Khách hàng tham gia đấu giá đất tại xã Kiều Phú

UBND xã Kiều Phú cho biết, số tiền thu được sẽ được địa phương đầu tư hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã trong giai đoạn tới.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, xã tiếp tục xây dựng phương án đấu giá đối với các khu đất đủ điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Thời gian gần đây, các xã tại Hà Nội liên tục tổ chức đấu giá đất. Mới đây ngày 8/2, UBND xã Tây Phương đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 44 thửa đất trên địa bàn với giá khởi điểm 10 triệu đồng/m2.

Kết quả 100% thửa đất được đấu giá thành công, trong đó giá trúng cao nhất đạt 164.455.200 đồng/m2 (gấp 16 lần giá khởi điểm).

Trước đó, ngày 6/2, UBND xã Hạ Bằng cũng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất tại khu Mục Uyên 2 (xã Hạ Bằng). Trong đó, giá trúng cao nhất đạt 90,1 triệu đồng/m2 (cao gấp hơn 10 lần giá khởi điểm).

Được biết, thu từ đất vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu ngân sách nhà nước thành phố. Theo báo của UBND thành phố, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1/2026 trên địa bàn thành phố ước thực hiện 52,2 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng thu tiền sử dụng đất là 12,5 nghìn tỷ đồng.

