Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Nhà ở xã hội vùng ven Hà Nội giá dự kiến 29 triệu/m2

Ninh Phan
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên (thuộc huyện Đan Phượng cũ), có giá tạm tính 29 triệu đồng/m2, dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ vào tháng 5/2026.

CTCP Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc công bố thông tin Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên.

Khu nhà xã hội có tổng diện tích hơn 4.900m2, gồm tòa chung cư cao 21 tầng và hai hầm. Dự án có 459 căn hộ, tương ứng hơn 23.300m2 diện tích sàn, trong đó 70% diện tích sàn để bán, 20% cho thuê, còn lại cho thuê mua.

nha-o-xa-hoi-tan-lap-dan-phuong-tien-do-2.jpg
Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên (thuộc huyện Đan Phượng cũ) nằm trên Quốc lộ 32, có giá tạm tính 29 triệu đồng/m2.

Giá bán dự kiến 29 triệu/một m2 (chưa gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì). Giá thuê căn hộ tạm tính 430.000 đồng/m2.

Chủ đầu tư cho biết, thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ 1-15/5. Dự án có thể hoàn thành trong quý IV/2027.

Nếu được Sở Xây dựng duyệt đơn giá bán, khu nhà xã hội Tân Lập sẽ trở thành một trong những dự án nhà xã hội có giá bán cao top đầu Thủ đô dù nằm ở vùng ven Hà Nội.

Hiện tại, mức cao nhất thuộc về dự án Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề có giá hơn 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Tại dự án này, chủ đầu tư đã tổ chức bốc thăm trực tuyến dự án trên vào cuối tháng 11/2025.

Được biết, từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng, thiết lập mặt bằng giá mới. Theo đó, nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc) có giá 18,4 triệu đồng/m2; nhà ở xã hội tại khu đô thị Kim Hoa có giá 20,2 triệu đồng/m2; nhà ở xã hội Uy Nỗ xã Đông Anh giá 20,6 triệu đồng/m2; nhà ở xã hội Hạ Đình xã Thanh Liệt giá 25 triệu đồng/m2;…

Theo Nghị quyết 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, từ nay đến 2030, Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội phát triển 84.000 căn nhà ở xã hội. Năm nay, Thủ đô cần phát triển 18.700 căn, gấp 3,6 lần số lượng mà thành phố hoàn thành năm ngoái. Năm cao điểm về số lượng nhà ở xã hội tại Hà Nội sẽ dồn vào năm 2027 với khoảng 20.000 căn.

Ninh Phan
#Bất động sản #dự án #chung cư #nhà ở xã hội #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục