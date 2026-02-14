Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Quả đồi xuất hiện nhiều vết nứt lớn, Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp

Hoài Văn
TPO - Quả đồi ở thôn Đắc Rích, xã La Dêê (TP. Đà Nẵng) xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún nghiêm trọng, đe dọa an toàn hàng chục hộ dân sinh sống dưới chân đồi khiến thành phố Đà Nẵng phải công bố tình khẩn cấp

Ngày 14/2, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt trượt, sụt lún đất tại thôn Đắc Rích, xã La Dêê.

Sau các đợt mưa lớn do bão số 12 và 13 gây ra, quả đồi tại khu vực này xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có đoạn dài hơn 100 m, sụt lún sâu trên 1 m. Độ ẩm đất đã đạt ngưỡng bão hòa, nguy cơ sạt lở ở mức rất cao, uy hiếp trực tiếp đến 21 hộ dân với 84 nhân khẩu sinh sống phía dưới chân đồi.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn giao Chủ tịch UBND xã La Dêê, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, tiếp tục triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó, khắc phục hậu quả và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cụ thể, địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để kịp thời sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa lớn; đồng thời bảo đảm công tác hậu cần tại nơi sơ tán.

Bên cạnh đó, tăng cường cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, không cho người dân và du khách đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở. Công tác thông tin, truyền thông cũng được đẩy mạnh nhằm giúp người dân nắm rõ diễn biến, nguyên nhân sạt lở để chủ động phòng tránh.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan có giải pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông quanh khu vực; triển khai các biện pháp xử lý nhằm bảo vệ tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân.

Cùng với đó, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng chủ động phương án bảo vệ người và tài sản; theo dõi tình hình an ninh trật tự, sẵn sàng nhân lực, vật lực để cơ động khi có tình huống phát sinh.

Chủ tịch UBND xã La Dêê có trách nhiệm thường xuyên cập nhật diễn biến sạt lở, báo cáo kịp thời về UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và các sở, ngành liên quan để chỉ đạo, xử lý.

Đối với công tác ổn định dân cư lâu dài, thành phố Đà Nẵng yêu cầu xây dựng phương án di dời xen ghép hoặc quy hoạch khu tái định cư, khu sản xuất phù hợp, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống bền vững.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #sạt lở đất #đồi nứt #cứu hộ #kế hoạch di dời #thiên tai #an toàn dân cư

