Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Ảnh

Google News

Người Hà Nội xuyên đêm canh bánh chưng đón Tết

Duy Phạm

TPO - Những ngày giáp Tết, nhiều góc phố Hà Nội bỗng ấm sực bởi ánh lửa hồng. Người lớn, trẻ nhỏ cùng quây quần, thức xuyên đêm canh nồi bánh chưng chờ chín.

VIDEO: Người lớn, trẻ nhỏ quây quần, thức xuyên đêm canh nồi bánh chưng Tết.
banh-chung-anh-1.jpg
Khi thời gian chuẩn bị bước sang ngày mới, thì vỉa hè, các con ngõ, tuyến phố của Hà Nội như Khương Đình, Nguyễn Trãi, Vũ Tông Phan... vẫn đỏ lửa hồng, cả người lớn và trẻ nhỏ quây quần, thức xuyên đêm bên nồi bánh chưng nghi ngút khói trong những ngày cận cuối cùng của năm.
tp-banh-chung-anh-5.jpg
Gia đình chị Tuyền ở trong con ngõ trên đường Vũ Tông Phan đã có truyền thống nấu bánh chưng ngày Tết kéo dài hàng chục năm. "Mỗi năm cứ tầm 25-26 Tết Âm lịch là anh chị em trong gia đình ba thế hệ lại tụ họp, cùng nhau nấu bánh, quây quần bên bếp lửa hồng. Đây cũng là ngày vui nhất của đại gia đình", chị Tuyền chia sẻ.
banh-chung-anh-2.jpg
Không thua kém gì người lớn, những đứa trẻ ở đây tự mình đưa củi, canh nồi bánh chưng cùng đến đêm muộn, hòa cùng không khí Tết ấm áp bên gia đình.
anh-bo-sung.jpg
Phải sau 12 tiếng đồng hồ, đến 5 giờ sáng mới có thể vớt bánh, tuy nhiên ai cũng phấn khởi, không ngại thức để canh nồi bánh.
tp-banh-chung-anh-4b.jpg
tp-banh-chung-anh-4.jpg
tp-banh-chung-anh-4c.jpg
Để làm ra được một chiếc bánh chưng, gia đình phải tụ họp từ sáng, làm nhiều công đoạn, từ việc chọn, rửa lá dong to đẹp đến việc chọn thịt ba chỉ, ngâm gạo nếp, đậu xanh.. Bánh được gói hoàn toàn thủ công, vẫn giữ được sự vuông vắn trước khi cho vào nồi.
tp-banh-chung-anh-6.jpg
Bếp lửa hồng không chỉ nấu bánh chưng mà còn giữ được nét đẹp xưa của người dân Hà Nội, cùng nhau sum vầy sau cả năm vất vả làm ăn.
tp-banh-chung-anh-7.jpg
tp-banh-chung-anh-7b.jpg
tp-banh-chung-anh-7c.jpg
Sau hơn 12 tiếng đồng hồ, bánh chưng được gia đình chị Tuyền vớt ra. Bánh chưng được rửa qua nước sạch trước khi được dâng cúng và thưởng thức. Năm nay gia đình chị gói hơn 150 chiếc bánh.
tp-banh-chung-anh-8.jpg
Nồi bánh chưng nghi ngút khói của gia đình nhà chú Hàn (65 tuổi) trên vỉa hè đường Khương Đình. Chú Hàn cho biết, đây là năm thứ 17, gia đình bắc bếp mồi lửa nấu bánh chưng tại đây.
tp-banh-chung-anh-9.jpg
"Năm nay gia đình chú dự định gói khoảng 1500 -2000 cái bánh gồm bánh chưng vuông, bánh chưng Tày, bánh tét...vì vậy phải nấu liên tục từ ngày 25 Tết đến hết 28 Tết. Ban đêm thì gia đình thay nhau canh bếp. Bánh chưng nhà làm chủ yếu phục vụ người thân, gia đình, hàng xóm xung quanh khu", chú Hàn chia sẻ thêm.
tp-banh-chung-anh-11.jpg
tp-banh-chung-anh-10b.jpg
tp-banh-chung-anh-10.jpg
Cấp củi, cấp nước liên tục để giữ chất lượng của bánh được chín đều.
tp-banh-chung-anh-10c.jpg
Nồi bánh chưng nghi ngút khói trên vỉa hè Hà Nội, hình ảnh chỉ có thể thấy những ngày cuối cùng của năm.
tp-banh-chung-anh-12.jpg
Hàng trăm hộ dân thuộc 4 tổ dân cư khu 8 phường Khương Đình cùng nhau "góp gạo thổi cơm chung". Đây là năm 9, hoạt động gói bánh truyền thống được tổ chức vào những ngày cuối năm.
tp-banh-chung-anh-13.jpg
"Đây là hoạt động nhằm gắn kết khu dân cư, tổ dân phố, đồng thời tri ân các gia đình chính sách, chung tay với các gia đình khó khăn cùng nhau đón năm mới với nhiều niềm vui", bà Hường (khu 8 phường Khương Đình) chia sẻ.
tp-banh-chung-anh-14.jpg
Hơn 600 chiếc bánh được gói cẩn thận trước khi chia từng hộ gia đình.
Duy Phạm
#bánh chưng #Tết #Hà Nội #truyền thống #đoàn tụ #cộng đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục