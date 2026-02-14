Người Hà Nội xuyên đêm canh bánh chưng đón Tết

TPO - Những ngày giáp Tết, nhiều góc phố Hà Nội bỗng ấm sực bởi ánh lửa hồng. Người lớn, trẻ nhỏ cùng quây quần, thức xuyên đêm canh nồi bánh chưng chờ chín.