Người Hà Nội xuyên đêm canh bánh chưng đón Tết

TPO - Những ngày giáp Tết, nhiều góc phố Hà Nội bỗng ấm sực bởi ánh lửa hồng. Người lớn, trẻ nhỏ cùng quây quần, thức xuyên đêm canh nồi bánh chưng chờ chín.
Để làm ra được một chiếc bánh chưng, gia đình phải tụ họp từ sáng, làm nhiều công đoạn, từ việc chọn, rửa lá dong to đẹp đến việc chọn thịt ba chỉ, ngâm gạo nếp, đậu xanh.. Bánh được gói hoàn toàn thủ công, vẫn giữ được sự vuông vắn trước khi cho vào nồi.
Sau hơn 12 tiếng đồng hồ, bánh chưng được gia đình chị Tuyền vớt ra. Bánh chưng được rửa qua nước sạch trước khi được dâng cúng và thưởng thức. Năm nay gia đình chị gói hơn 150 chiếc bánh.
Cấp củi, cấp nước liên tục để giữ chất lượng của bánh được chín đều.