Kinh tế

Google News

27 Tết: Cá thu giá 'chát' vẫn bán vèo vèo

Thanh Hiền

TPO - Người miền Trung thường ăn cá thu dịp Tết với mong muốn một năm mới bội thu, dư dả, ấm no. Đây cũng là món quà Tết biếu tặng nhau được mọi người ưa chuộng.

tp-cathu-dn-8.jpg
Ngày áp Tết, tại cảng cá Thọ Quang﻿, TP. Đà Nẵng﻿, những quầy bán cá thu luôn hút khách. Đây là loại cá được người dân lựa chọn ăn Tết vì cái tên gợi sự đầy đủ, dư dả. Thịt cá thơm ngọt, giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Thanh Hiền.
tp-cathu-dn-2-copy-5059.jpg
Từ giữa rằm tháng Chạp, giá cá bắt đầu tăng cao và khan hàng dần. Những con cá thu﻿ trắng từ 5kg trở lên có giá bán tại cảng 350.000 - 370.000 đồng/kg. Cá thu đen thấp hơn vài chục ngàn. "Giá này đã tăng gấp đôi ngày thường nhưng vẫn không có bán vì nhu cầu mua ăn Tết﻿, biếu tặng của người dân nhiều lắm. Mấy ngày nay có mẻ nào bán sạch trơn mẻ ấy", chị Nguyễn Thị Nhung - người thu mua cá tại cảng - cho hay.
tp-cathu-dn-3.jpg
Những phần cá thu được trùm bao xí phần riêng cho khách. Cá càng to, khách càng thích vì thịt dai. Các tiểu thương cho hay thấy giá "chát" quá, họ cũng ngợp vì sợ khó bán nhưng người dân vẫn chịu khó xuống tiền.
tp-cathu-dn-10.jpg
tp-cathu-dn-7.jpg
tp-cathu-dn-6.jpg
Cá tại cảng được bán nguyên con. Hiện còn rất ít vựa cá có hàng để bán do các tàu thuyền đã vào bờ nghỉ Tết.
tp-cathu-dn-14.jpg
Khách mua nhiều, có nhu cầu cắt cá ra từng lát mỏng, các vựa cá cũng sẽ hỗ trợ. Cá thu được coi là loại cá nhà giàu vì giá ngày thường vốn đã đắt, ngày Tết càng "bỏng tay" hơn.
tp-cathudn-1.jpg
Những con cá thu câu mắt tươi trong là hàng hiếm trong những ngày cuối năm. Anh Hoàng Văn Tuyến (quê Gia Lai) vừa bán hết cá trên tàu vào ngày 26 Tết, trong đó rất ít cá thu. Anh nói chuyến tất niên ai cũng mong sẽ trúng cá ngừ, cá thu, cá hố nhưng không như kỳ vọng. "Chuyến này đi đa phần là cá nhỏ, không ăn thua. Các tàu khác cũng vậy, cá giá trị lớn như cá thu, cá hố... ít lắm", anh chia sẻ.
tp-cathu-dn-12.jpg
tp-cathu-dn-11.jpg
tp-cathu-dn-13.jpg
Một vựa cá tại cảng cá Thọ Quang đóng cá thu vào thùng xốp gửi cho khách ăn Tết.
tp-cathu-1.jpg
"Nhiều khách dặn cá thu để đem đi làm quà Tết lắm, tôi phải báo trước giá trên dưới 350.000 đồng/kg, bán nguyên con vì sợ họ ngợp. Thế mà họ vẫn đặt mua. Mấy ngày nay tôi cứ canh có cá là gom liền nhưng hàng khan quá", chị Thu Hồng, người thu mua tại cảng nói.
tp-cathudn-6.jpg
Tại các chợ, người dân cũng tìm mỏi mắt mới thấy cá thu. Các tiểu thương cho hay phải tranh giành từ sớm họ mới có cá để bán lẻ. Cá thu nguyên con được bán khoảng 400.000 đồng/kg, cá cắt lát bán 450.000 đồng/kg.
tp-cathudn-5.jpg
tp-cathudn-4.jpg
tp-cathudn-2.jpg
"Nhà tôi năm nào cúng tất niên và ăn Tết đều phải có cá thu, vì đó là món ăn thể hiện sự đầy đủ, dư dả, mong cầu một năm mới bội thu hơn nữa. Hôm qua tôi đi chợ thấy không có cá thu ngon, cứ lo không mua được. May sao sáng nay đến chợ Hòa Cầm có một vài hàng bán thu câu, tôi mua gần 1 triệu đồng để cúng và dành ăn mấy ngày Tết", bà Phạm Thị Tuyết Ngọc (phường Cẩm Lệ) cho hay.
tp-tau-cadn-39.jpg
Hiện tại, các tàu cá miền Trung đã vào bờ nghỉ Tết, đến khoảng rằm tháng giêng mới đi biển trở lại.
Thanh Hiền
#Cá thu #giá "chát ngắt #bán vèo vèo #Tết #Đà Nẵng #cảng cá Thọ Quang #tàu thuyền

