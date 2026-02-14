27 Tết: Cá thu giá 'chát' vẫn bán vèo vèo

TPO - Người miền Trung thường ăn cá thu dịp Tết với mong muốn một năm mới bội thu, dư dả, ấm no. Đây cũng là món quà Tết biếu tặng nhau được mọi người ưa chuộng.