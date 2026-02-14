27 Tết: Cá thu giá 'chát' vẫn bán vèo vèo

TPO - Người miền Trung thường ăn cá thu dịp Tết với mong muốn một năm mới bội thu, dư dả, ấm no. Đây cũng là món quà Tết biếu tặng nhau được mọi người ưa chuộng.
Cá tại cảng được bán nguyên con. Hiện còn rất ít vựa cá có hàng để bán do các tàu thuyền đã vào bờ nghỉ Tết.
Một vựa cá tại cảng cá Thọ Quang đóng cá thu vào thùng xốp gửi cho khách ăn Tết.
"Nhà tôi năm nào cúng tất niên và ăn Tết đều phải có cá thu, vì đó là món ăn thể hiện sự đầy đủ, dư dả, mong cầu một năm mới bội thu hơn nữa. Hôm qua tôi đi chợ thấy không có cá thu ngon, cứ lo không mua được. May sao sáng nay đến chợ Hòa Cầm có một vài hàng bán thu câu, tôi mua gần 1 triệu đồng để cúng và dành ăn mấy ngày Tết", bà Phạm Thị Tuyết Ngọc (phường Cẩm Lệ) cho hay.