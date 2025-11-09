Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lâm Đồng:

Ngư dân câu được 'quái vật' cá thu gần 60 kg

Cá thu ngàn nặng gần 60kg vừa được ngư dân đảo Phú Quý câu cách bờ 7 hải lý, khiến dân đảo rộn ràng bàn tán.

Sáng 9-11, ngư dân trên đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) xôn xao khi một người dân địa phương câu được con cá thu ngàn nặng gần 60kg, dài ngang một người trưởng thành.

Thông tin ban đầu, con cá được ông Chín câu được tại vùng biển Gò Ông Biện, cách đảo khoảng 7 hải lý.

Ông Chín và con thu ngàn khủng câu được Ảnh: Lê Thành
Ông Chín và con thu ngàn khủng câu được Ảnh: Lê Thành

Ông sử dụng ống lon cần, cước 56lb để câu. “Một mình tôi vừa kéo, vừa quay lại clip. Về tới nhà cũng không hiểu sao mình lại đủ sức kéo được con cá nặng như vậy” - ông kể lại.

Cá thu cân nặng gần 60kg, hiếm gặp
Cá thu cân nặng gần 60kg, hiếm gặp

Ngay sau khi đưa vào bờ, cá thu ngàn "khủng" đã có người hỏi mua với giá cao.

Nhiều ngư dân lớn tuổi cho biết, 20 năm trở về trước, cá thu ngàn cỡ này vẫn còn gặp nhiều, nhưng hiện nay cực kỳ hiếm.

Con cá “khủng” này hiện được xem là một trong những con cá thu ngàn lớn nhất mà ngư dân Phú Quý câu được trong nhiều năm qua.

