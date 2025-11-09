Theo nghề 'nghe' bằng ngón tay, anh thợ TPHCM tiết lộ 3 nguyên tắc đặc biệt

Theo nghề “nghe” bằng những đầu ngón tay, để không bước nhầm lên lằn ranh phạm pháp, anh thợ khóa tự đặt ra cho mình và khách hàng những điều kiện đặc biệt.

Nghề “nghe” bằng những đầu ngón tay

Ngồi trong quán cà phê, Hồng Lai (34 tuổi, thợ khóa nổi tiếng tại TP.HCM) kéo cổ áo để lộ vết sẹo hình chữ L lớn trên bả vai. Anh kể đó là hậu quả của lần bị trả đũa sau khi từ chối mở khóa cho một nhóm người có dấu hiệu phạm pháp.

Tai nạn này không khiến anh chùn bước. Hồng Lai vẫn trở thành một trong những thợ khóa được nhiều người biết tại TPHCM.

Sinh ra trong một gia đình khó khăn tại quận 12, TPHCM (cũ), khi mới 8-9 tuổi, Lai đã phải nghỉ học. Ngôi nhà nhỏ nằm trong khu vực đầy rẫy tệ nạn xã hội khiến cậu sớm bị ảnh hưởng, trở nên quậy phá.

Khi khu vực này bị giải tỏa để xây cầu Tham Lương, gia đình Lai chuyển đến quận Tân Phú (cũ) sinh sống cùng ông ngoại. Chính tại đây, Lai được người cậu truyền nghề sửa khóa.

Ban đầu, anh chỉ học sửa những loại khóa thông dụng. Về sau, Lai tự tìm tòi, nghiên cứu thêm tài liệu nước ngoài để nâng cao tay nghề - từ sửa chữa, lắp đặt, làm mới đến bảo trì các loại khóa cửa, két sắt, khóa xe máy, ô tô và cả khóa điện tử.

Theo Lai, về kỹ năng, người thợ khóa cần rèn luyện được cảm giác “nghe” bằng những đầu ngón tay. Anh giải thích: “Vì không nhìn thấy cấu tạo sâu bên trong của ổ khóa, người thợ sử dụng dụng cụ, đồ nghề tra vào ổ tìm cách mở.

Lúc này, cảm giác của những đầu ngón tay rất quan trọng. Bởi, người thợ chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác.

Rung động từ ổ khóa truyền đến những đầu ngón tay rồi đến trí não người thợ. Từ các rung động này người thợ nhận biết cấu tạo khớp bi cao thấp từng nhịp của ổ khóa mà phán đoán, tìm ra cách giải mã và mở.

Hiện nay, thợ khóa cũng phải áp dụng khoa học - kỹ thuật để xử lý nhiều loại khóa hiện đại như khóa cửa, két sắt, khóa xe máy, ô tô hay khóa điện tử".

Tiềm ẩn nguy hiểm

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, Lai tự tin có thể mở, sửa chữa và bảo trì nhiều loại khóa, nhờ đó anh có lượng khách hàng ổn định. Tuy nhiên, cũng chính vì công việc đặc thù này mà anh từng đối mặt với không ít hiểm nguy.

Anh nhớ có lần được một người phụ nữ gọi đến mở cửa giúp, mà không hề hay biết vợ chồng họ đang có mâu thuẫn căng thẳng.

Sau khi đi sinh nhật về, người này bị chồng nhốt bên ngoài. Biết Lai có tài mở khóa, chị gọi anh đến hỗ trợ.

Khi đang loay hoay mở khóa cổng, Lai bất ngờ thấy một người đàn ông từ trong nhà cầm hung khí lao ra. Sau vài lời mắng chửi, người này vung tay chém thẳng vào vị trí anh đang thao tác mở khóa.

Theo phản xạ, Lai buông đồ nghề, vội lùi xa khỏi cánh cửa. Thấy tình hình căng thẳng, anh xin phép không hỗ trợ và ra về, để gia đình tự giải quyết.

Lần khác, Lai nhận được cuộc gọi từ một khách hàng ở quận Gò Vấp (cũ), nhờ đến mở và thay pin két sắt. Trong quá trình làm việc, anh yêu cầu chủ nhà phải có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, vị khách kêu khát nước rồi xuống nhà lấy nước uống. Hôm sau, người này bất ngờ liên hệ, nói mình bị mất tài sản trong két sắt.

Trước sự việc, Lai chủ động đề nghị mời lực lượng chức năng đến điều tra. Anh khẳng định có video ghi lại toàn bộ quá trình làm việc. Biết không thể vu oan cho người thợ khóa, vị khách im lặng rồi rút lui.

“Ở một chừng mực nào đó, nghề mở khóa rất nhạy cảm, luôn tiềm ẩn những tình huống rủi ro khó lường. Để tự bảo vệ mình, tôi đặt ra 3 nguyên tắc làm việc”, Lai chia sẻ.

"Thứ nhất, khách phải gửi hình ảnh vật cần mở, cung cấp địa chỉ cụ thể, chính xác trước khi tôi nhận việc. Thứ hai, trong quá trình làm, phải có ít nhất 2-3 người chứng kiến.

Cuối cùng, tôi được phép dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình thao tác. Nếu không thỏa mãn 1 trong các yêu cầu trên, tôi không làm việc”, Lai nói.

Theo Lai, trong 3 nguyên tắc trên, việc khách gửi hình ảnh trước là quan trọng nhất. Nhờ đó, anh có thể đánh giá loại khóa, hình dung trước những tình huống xấu có thể xảy ra, để tránh vô tình bước qua lằn ranh của hành vi phạm pháp.