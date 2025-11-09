Công an làm việc với tiệm bánh mì cóc Cô Bích Gài ma túy vu khống đồng nghiệp; Công an làm việc với tiệm bánh mì vụ 162 người ngộ độc

TPO - Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp; Công an vào cuộc vụ 162 người ngộ độc sau ăn bánh mì; Hồng hạc ở Thảo Cầm Viên sinh con tự nhiên sau 20 năm; Bắt chồng Đoàn Di Băng cùng 2 bị can khác trong vụ kem chống nắng giả,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM vừa làm rõ vụ việc tài xế taxi bị "gài" ma túy vào xe xảy ra tại phường Thạnh Mỹ Tây.

Theo đó, PC04 đã phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây kiểm tra xe taxi mang biển số 50E-084.89 của tài xế Lê Ngọc Thông (sinh năm 1968), phát hiện một gói chứa ma túy tổng hợp (thuốc lắc) trong hộc bên ghế lái.

Nhóm đối tượng bị công an bắt và khởi tố vì gài bẫy anh Thông. Ảnh PC04.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng xác định gói ma túy này không phải do anh Thông tàng trữ, mà là do Phan Hùng Quân (SN 1993, ngụ Phú Nhuận) - đồng nghiệp của anh Thông - cố ý gài vào để vu khống.

Điều tra cho thấy, Thông và Quân quen biết nhau từ năm 2022, đều là tài xế taxi công nghệ. Sau một mâu thuẫn cá nhân, Quân nuôi ý định trả thù. Cuối tháng 2, Quân nhặt được một gói ma túy do khách bỏ quên trên xe nhưng không nộp cơ quan chức năng. Từ đây, Quân nảy sinh ý định dùng gói ma túy này để hãm hại anh Thông. (XEM CHI TIẾT)

Công an làm việc với tiệm bánh mì vụ 162 người ngộ độc

Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TPHCM cho biết số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì từ tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn (chi nhánh 1, phường Hạnh Thông) tiếp tục tăng, tổng số sơ bộ có 162 ca. Đáng chú ý, đã ghi nhận thêm ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại chi nhánh 2 Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung) của tiệm.

Cơ quan chức năng đã làm việc với cơ sở bánh mì và khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc

Trong đó, có một thai phụ hơn 34 tuần tuổi thai ăn bánh mì tại chi nhánh trên đường Lê Quang Định đang trong tình trạng dọa sinh non.

Chẩn đoán chung cho các ca bệnh là nhiễm trùng - nhiễm độc do ăn uống. Phần lớn bệnh nhân khởi phát với các triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, sốt, mệt mỏi, mức độ biểu hiện khác nhau. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan vụ việc, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện tiệm bánh mì cho biết đã chủ động làm việc với công an và các cơ quan chức năng.

Lãnh đạo TPHCM trực tiếp khảo sát tình trạng ngập tại làng nghề mai vàng Bình Lợi

Ngày 6/11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát khu vực làng mai vàng Bình Lợi – nơi được xem là “thủ phủ mai vàng” của thành phố.

Đợt triều cường cuối tháng 10 kết hợp mưa lớn và việc xả lũ từ hồ Dầu Tiếng đã khiến hơn 500 ha vườn mai bị ngập nặng, nhiều hộ nông dân thiệt hại nghiêm trọng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Nguyễn Phước Lộc (áo trắng, thứ 5 từ phải qua) cùng đoàn công tác khảo sát công tác bơm thoát nước tại các con kênh quanh làng nghề mai vàng Bình Lợi (ảnh: CTV)

Đoàn công tác đã đi thực địa, kiểm tra hệ thống cống ngăn triều, các điểm tiêu thoát nước, thăm hỏi từng hộ dân đang khẩn trương bơm nước cứu vườn.(XEM CHI TIẾT)

Gấp rút tháo dỡ biệt thự cũ làm đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TPHCM

Những ngày qua, khu đất rộng hơn 4 ha từng là Nhà khách Chính phủ trở nên nhộn nhịp khi hàng chục công nhân cùng máy móc khẩn trương dọn dẹp, tháo dỡ biệt thự cũ để chuẩn bị cho việc xây dựng Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Đơn vị thi công đang gấp rút dọn dẹp khu đất và dự kiến hoàn thành trong tuần này trước khi bàn giao cho thành phố làm công viên. Theo kế hoạch, khu đất sẽ được bàn giao cho Sun Group - đơn vị tài trợ kinh phí xây dựng công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.(XEM CHI TIẾT)﻿

Hồng hạc ở Thảo Cầm Viên sinh con tự nhiên sau 20 năm

Hồng hạc tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu sinh con non bằng ấp tự nhiên, sau 20 năm được mang từ nước ngoài về.

Thông tin được ông Nguyễn Bá Phú, Phó giám đốc Xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết. Hồng hạc con đang được cả chim cha mẹ nuôi dưỡng tự nhiên.

Hồng hạc ở Thảo Cầm Viên sinh con tự nhiên

Ông Phú cho biết, mùa sinh sản năm nay có 5 tổ với 5 trứng. Đến nay, một trứng đã nở thành chim non khỏe mạnh và được bố mẹ chăm sóc tự nhiên. Hai trứng không có phôi, hai trứng bị bỏ tổ đã được đưa vào máy ấp chờ kết quả. Đây là thành công lớn với loài chim di trú quý hiếm này, đồng thời là lứa hồng hạc đầu tiên sinh ra tại Thảo Cầm Viên. (XEM CHI TIẾT)

Bắt chồng Đoàn Di Băng cùng 2 bị can khác trong vụ kem chống nắng giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 3 bị can để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Bị can Nguyễn Quốc Vũ được dẫn giải ra xe công vụ. Ảnh: Công an Đồng Nai

Các bị can gồm: Đinh Văn Liên (sinh năm 1981, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1982, ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM). Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Động thái được nhà chức trách đưa ra sau 5 tháng khởi tố vụ án, điều tra việc sản xuất buôn bán hàng giả tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, đóng tại KCN Giang Điền. (XEM CHI TIẾT)

Hơn 9.200 tỷ đồng nạo vét rạch chống ngập khu Nam Sài Gòn

Theo tờ trình UBND TPHCM gửi HĐND, rạch Bà Lớn xuất phát từ kênh Đôi (quận 8 cũ) đến rạch Bà Lào (Bình Chánh cũ) sẽ được nạo vét toàn tuyến, xây kè dài gần 10 km; làm đường mới dài gần một km rộng 12-18 m; và xây cầu Bà Lớn 2 vượt quốc lộ 50 dài gần 60 m.

Tổng mức đầu tư khoảng 9.228 tỷ đồng, chủ yếu dành bồi thường, tái định cư (hơn 6.600 tỷ đồng). Phần xây lắp khoảng 2.000 tỷ; còn lại chi phí dự phòng, tư vấn, quản lý.

Rạch Bà Lớn là một trong 7 trục tiêu thoát nước theo Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP HCM (Quy hoạch 1547), đóng vai trò dẫn nước từ khu vực trung tâm về phía nam thành phố thông qua kênh Đôi. Tuy nhiên, tuyến rạch này nhiều năm nay bị lấn chiếm, ô nhiễm nặng khiến dòng chảy thu hẹp, nhất là đoạn cầu Bà Tàng đến đình Bình Đông, gây cản trở tiêu thoát nước từ trung tâm ra phía Nam. (XEM CHI TIẾT)

Lý do phải tiêu hủy con chim gần 100kg chạy trên đường

Lãnh đạo UBND phường Bến Cát (TPHCM) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành tiêu hủy con chim đà điểu, trước đó chạy rong trên đường phố.

Việc tiêu hủy con chim được bố trí tại một địa điểm trên địa bàn với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, trong đó có cơ quan thú y.

Con chim gần 100kg chạy trên đường

Nói về lý do phải tiêu hủy, lãnh đạo phường cho hay, trước đó con chim chạy hàng km trên đường phố. Nhiều người dân trong quá trình đuổi bắt, có thể do tác động hơi mạnh và di chuyển chặng đường dài khiến chim đuối sức và chết. (XEM CHI TIẾT)