Người phụ nữ nặng hơn 100 kg được giúp đỡ; Đoàn ô tô chen lấn với hàng trăm học sinh

TPO - Khởi công Cung Thiếu nhi TPHCM trị giá hơn 1.100 tỷ đồng; Người phụ nữ nặng hơn 100 kg được cảnh sát giúp đỡ; Thanh niên cầm dao rựa náo loạn trên phố; Đoàn ô tô chen lấn với hàng trăm học sinh... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Khởi công Cung Thiếu nhi TPHCM trị giá hơn 1.100 tỷ đồng

UBND TPHCM vừa phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, tổ chức lễ khởi công dự án Cung Thiếu nhi TPHCM.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 1.124 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Cung Thiếu nhi gồm một tầng hầm và 10 tầng nổi với tổng diện tích sàn hơn 38.000 m2, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Tầng hầm bố trí bãi xe, khán phòng đa năng, sân khấu, kho, phòng kỹ thuật và khu vệ sinh. Tầng trệt là sảnh sinh hoạt, khán phòng đa năng, nhà thể thao hơn 1.000 chỗ, không gian triển lãm - sự kiện, khu ăn uống và kỹ thuật.

Người phụ nữ nặng hơn 100 kg vừa được cảnh sát giúp đỡ

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM cho biết vừa hỗ trợ người phụ nữ nặng hơn 100 kg đến bệnh viện an toàn.

Trước đó, PC07 tiếp nhận thông tin về việc hỗ trợ Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM di chuyển một người phụ nữ từ tầng 2 xuống tầng 1 căn nhà ở đường Nhật Tảo, phường Diên Hồng (quận 10 cũ). Tiếp nhận thông tin, cảnh sát lập tức đến hiện trường.

Cảnh sát hỗ trợ người phụ nữ xuống đất để đưa đến bệnh viện.

Lính cứu hộ sau đó tiếp cận, xác định nữ nạn nhân bị sốt cao, cân nặng trên 100 kg nên không thể di chuyển được, đang nằm tại gác gỗ tầng 2 của căn nhà. Tuy nhiên, lối cầu thang lên xuống bằng gỗ đã lâu năm, xuống cấp, bề rộng khoảng 70 cm rất nhỏ hẹp nên cơ quan y tế 115 không thể đưa nạn nhân xuống tầng 1.

Nhận thấy tình hình nạn nhân đang bị co giật, không kiểm soát được hành vi, cần phải đưa gấp đến cơ sở y tế gần nhất, cảnh sát cứu hộ đã phối hợp lực lượng Y tế 115 tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và đưa nạn nhân từ gác gỗ xuống khu vực an toàn, bàn giao cho cơ quan y tế.

Tồn đọng gần 100 xe buýt mới khi chuyển đổi sang ôtô điện

Gần 100 xe buýt CNG mới trị giá 2-3 tỷ đồng mỗi chiếc bị tồn kho từ năm 2018 do không còn phù hợp với lộ trình chuyển đổi sang phương tiện điện, năng lượng xanh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, số xe trên thuộc sở hữu của Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (Samco), đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng. Nguyên nhân dẫn tới việc tồn kho do nhiều yếu tố như: thiếu trạm cung cấp nhiên liệu CNG, cung vượt cầu và thay đổi kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Thanh niên cầm dao rựa chém người trên phố

Công an phường Chánh Hiệp làm việc với một số người liên quan để làm rõ hành vi gây náo loạn trước quán ăn tại khu vực nhà ở xã hội của phường.

Thanh niên cầm rựa gây náo loạn trước quán ăn

Trước đó, người dân khu vực nhà ở xã hội Định Hòa hoảng loạn khi thấy thanh niên cầm con dao dài đuổi theo chém người trên phố. Nạn nhân may mắn né được.

Nguyên nhân được cho là trước đó người này cầm ly bia qua bàn bên cạnh mời cô gái uống nhưng bị từ chối. Tức giận, nam thanh niên quật ly bia xuống bàn ăn, ra ngoài lấy dao hành hung người trong nhóm cô gái. (XEM CHI TIẾT)

Trường học tạm bợ giữa lòng TPHCM

Ngoài cơ sở vật chất xuống cấp, hư hỏng, Trường Tiểu học An Sơn (TPHCM) đang quá tải, buộc phải đi thuê đất của dân để dựng tạm lớp học.

Trong khuôn viên chật hẹp của trường dựng tạm 3 phòng học bằng tôn đơn sơ. Trong lớp học, hầu hết bàn ghế đã cũ, trong đó có nhiều bộ bàn ghế đã xuống cấp, hư hỏng. Mỗi ngày, cả cô và trò nhiều lần băng qua đường đông đúc phương tiện lưu thông khiến các phụ huynh nơm nớp lo sợ. (XEM CHI TIẾT)

Đoàn ô tô chen lấn với hàng trăm học sinh ở TPHCM do bảo vệ không hướng dẫn

Mạng xã hội lan truyền đoạn video quay cảnh một số ô tô di chuyển trong sân trường khi có rất đông học sinh đi lại. Người quay video tỏ ra bức xúc và lo lắng khi các học sinh phải “chen lấn” với ô tô. Thời điểm này, một người mặc đồ bảo vệ xuất hiện và nói đây là ô tô của Sở giáo dục.

Bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TPHCM), cho biết, Trường THCS Lê Quý Đôn đã báo cáo vụ việc ô tô nối đuôi nhau chen lấn với học sinh trong sân trường.

Ô tô chạy trong trường khi học sinh tan học

Theo báo cáo, sáng cùng ngày, Phòng Văn hóa phường Bến Cát mượn cơ sở tại Trường THCS Lê Quý Đôn để tổ chức tập huấn công tác nhập liệu phổ cập giáo dục.

Một số người đến Trường THCS Lê Quý Đôn tham dự buổi tập huấn và lái ô tô vào trong sân trường. Đến trưa, buổi tập huấn kết thúc, những người này ra về cùng lúc với giờ tan trường của học sinh. Do không nắm nội quy, đoàn người lái ô tô ra cổng trong lúc học sinh đang đi bộ ở sân trường. (XEM CHI TIẾT)

Người đàn ông bị giật dây chuyền trị giá 100 triệu đồng

Công an xã Phú Giáo (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Thành (40 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Xuân Quyết (48 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, Công an xã Phú Giáo nhận được tin trình báo của ông Cao Hồng Ng. (68 tuổi) về việc bị hai người đi xe máy hiệu Exciter giật dây chuyền vàng 1,3 lượng, trị giá 100 triệu đồng. Vụ cướp xảy ra trên đường ĐT741, ấp Bàu Trư.

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Xuân Quyết đã gây ra vụ cướp. Hai đối tượng đi xe máy gắn biển số giả, di chuyển qua nhiều tuyến đường để gây khó khăn cho quá trình xác minh.