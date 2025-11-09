Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nông dân Hải Phòng thu hoạch đặc sản rươi đầu vụ

Nguyễn Hoàn

TPO - Ngày 9/11, người dân tại xã Vĩnh Thuận (TP Hải Phòng) tổ chức thu hoạch, khai thác những mẻ rươi đầu tiên, đặc sản nổi tiếng vùng nước lợ dọc sông Thái Bình và sông Luộc, chảy qua địa phận Hải Phòng.

63588ac8-e792-4d57-bf78-ff8409da518f.jpg
Ngày 9/11, UBND xã Vĩnh Thuận (TP Hải Phòng) tổ chức Lễ hội rươi với chủ đề "tinh hoa từ hai dòng sông" tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Miếu Lác. Đây là lần đầu tiên địa phương này tổ chức lễ hội rươi nhằm xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu "rươi Vĩnh Thuận" đến bạn bè, du khách.
a11624ec-31b9-4f51-9d04-6b8af8c19fd2.jpg
2241680b-dfe6-43fb-b050-6c04c16d2281.jpg
Lễ hội thu hút nhiều doanh nghiệp, thương buôn và du khách tham gia nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực địa phương.
a912db89-8738-40bd-b120-c640469d3fa0.jpg
Xã Vĩnh Thuận là vùng đất ven sông Thái Bình và sông Luộc, được thiên nhiên ưu đãi phù sa màu mỡ, là nơi nuôi trồng và khai thác rươi nổi tiếng của Hải Phòng. Hiện toàn xã có hơn 200 hộ nuôi với tổng diện tích 226ha. Sản lượng bình quân mỗi năm đạt từ 150-200 tấn, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.
9109b708-11b9-4359-be68-d298b28efa36.jpg
600bdde7-d37f-4737-9d55-156c5f1c9d03.jpg
Trong ngày 9/11, nhiều hộ dân tại xã Vĩnh Thuận tổ chức thu hoạch những mẻ rươi đầu vụ năm 2025.
0e12fe0c-05f2-4984-8cc7-62027f900cd6.jpg
5fe16684-f853-4f1b-a156-7a6b615ba44b.jpg
0f696b9a-29a2-44b8-bc82-eb7215d4a39c.jpg
Anh Việt (ở xã Vĩnh Thuận) cho biết, Vĩnh Thuận là một trong những địa phương có diện tích nuôi trồng, khai thác rươi lớn nhất Hải Phòng. Đầu mùa đông, người dân bắt đầu thu hoạch "lộc trời" để xuất bán cho khách thập phương.
b14a9355-f345-4c9e-870b-88a1fca1a4df.jpg
6a3eaf15-8281-4289-8230-c582b82e3df0.jpg
Theo đánh giá, rươi tại các đầm thuộc xã Vĩnh Thuận đầu vụ năm nay có sản lượng tốt, rươi to, được thương buôn đánh giá cao. Năng suất thu hoạch và chất lượng sẽ phụ thuộc nhiều vào thời tiết và con nước tự nhiên.
106283f0-2f39-4e15-9783-2d02b89c37ef.jpg
Cận cảnh những 'mẻ rươi' đầu vụ đông 2025 tại xã Vĩnh Thuận.
ba7c873a-27f7-4eb1-a8f2-ebb53c050149.jpg
Sau khi thu hoạch, làm sạch và cấp đông, những thùng rươi đầu tiên xuất bán cho thương buôn khắp các tỉnh miền Bắc.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thuận cho biết, Lễ hội rươi được tổ chức không chỉ là dịp để tôn vinh nghề nuôi và khai thác rươi truyền thống mà còn là hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu rươi địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế. Vĩnh Thuận hiện có hơn 200 hộ nuôi và khai thác với tổng diện tích 226ha, sản lượng hàng năm từ 150-200 tấn.
Nghề nuôi và khai thác rươi đã trở thành sinh kế bền vững, góp phần quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sinh thái, gắn du lịch cộng đồng.
Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức như: thành lập chi hội nghề nuôi rươi, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm rươi giữa doanh nghiệp và người dân...

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #đặc sản rươi #nông sản #lễ hội rươi #nông dân Hải Phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục