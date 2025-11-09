Nông dân Hải Phòng thu hoạch đặc sản rươi đầu vụ

Đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thuận cho biết, Lễ hội rươi được tổ chức không chỉ là dịp để tôn vinh nghề nuôi và khai thác rươi truyền thống mà còn là hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu rươi địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế. Vĩnh Thuận hiện có hơn 200 hộ nuôi và khai thác với tổng diện tích 226ha, sản lượng hàng năm từ 150-200 tấn.

Nghề nuôi và khai thác rươi đã trở thành sinh kế bền vững, góp phần quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sinh thái, gắn du lịch cộng đồng.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức như: thành lập chi hội nghề nuôi rươi, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm rươi giữa doanh nghiệp và người dân...