Vinaconex thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

TPO - Ông Trần Đình Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị - được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Nguyễn Hữu Tới. Hiện, ông Tuấn sở hữu hơn 27.000 cổ phiếu VCG, tương ứng khoảng 0,004% vốn điều lệ Vinaconex.

Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã chứng khoán: VCG) vừa công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Tới. Lý do miễn nhiệm không được doanh nghiệp công bố.

Ông Nguyễn Hữu Tới giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex nhiệm kỳ 2022 - 2027 từ cuối tháng 7/2024, thay cho ông Đào Ngọc Thanh. Sau đó, ông Thanh làm Chủ tịch Hội đồng chiến lược VCG.

Đồng thời, Vinaconex bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị VCG. Các quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày 13/2.

Ông Nguyễn Hữu Tới không còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị VCG. Ảnh: VCG.

Ông Trần Đình Tuấn năm nay 47 tuổi, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh. Hiện tại, ông Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Pacific Holdings - cổ đông lớn nhất của Vinaconex - khi nắm giữ hơn 45% vốn điều lệ VCG.

Ngoài ra, ông Tuấn còn đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các đơn vị trong hệ sinh thái Vinaconex, như Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex Thiết kế và Nội thất, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vimeco.

Bản thân ông Trần Đình Tuấn hiện chỉ sở hữu hơn 27.000 cổ phiếu VCG, tương ứng khoảng 0,004% vốn điều lệ Vinaconex.

Vinaconex được thành lập ngày 27/9/1988, có tiền thân là Công ty Dịch vụ và Xây dựng nước ngoài. VCG thu hút sự chú ý khi tham gia liên danh Vietur, trúng thầu gói 5.10 - xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách, có tổng giá trị hơn 35.000 tỷ đồng là hạng mục lớn nhất tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) làm chủ đầu tư.

Vietur là một trong ba đơn vị tham gia đấu thầu đợt 2 với gói thầu 5.10, bên cạnh liên danh Hoa Lư và CHEC-BCEG-Vietnam Contractors. Hồi đầu tháng 8/2023, Vietur là liên danh duy nhất được ACV chấm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Sau vòng chấm thầu đầu tiên, liên danh Hoa Lư tố liên danh Vietur vi phạm quy định về đấu thầu, không đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu này.

Liên danh Vietur gồm 10 doanh nghiệp, đứng đầu là IC Istas (thuộc IC Holdings của Thổ Nhĩ Kỳ). Các thành viên còn lại gồm hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương như Ricons, Newtecons, Sol E&C. Các doanh nghiệp có vốn Nhà nước như Tổng công ty Xây dựng số 1, Vinaconex, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội và các đơn vị khác như Phục Hưng Holdings, ATAD và Hawee.

Ông Trần Đình Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khi được bầu vào Hội đồng quản trị Vinaconex hồi tháng 4/2025. Ảnh: VCG.

Lúc đó, ACV phản hồi rằng việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về đấu thầu. Bên mời thầu khẳng định việc đánh giá hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu kỹ lưỡng, công tâm và trung thực.

Gần đây, ACV cũng liên tục có biến động nhân sự cấp cao. Đáng chú ý là người ký báo cáo tài chính quý IV/2025 của ACV là ông Lê Văn Khiên - thành viên Hội đồng quản trị thay vì Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV Vũ Thế Phiệt như công bố thông tin gần nhất cách đây hơn 2 tuần.

Cách đây vài ngày, ACV công bố thông tin về bổ nhiệm một số vị trí nhân sự quan trọng - cũng được ký bởi ông Lê Văn Khiên thay vì ông Vũ Thế Phiệt. Theo đó, ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc ACV - được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV. Bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán Ban Tài chính - Kế toán ACV được bổ nhiệm Phụ trách Kế toán ACV. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 2/2.

ACV cho biết, ông Nguyễn Đức Hùng sẽ tạm thời phụ trách ban điều hành đến khi Hội đồng quản trị có quyết định nhân sự mới.

Trước đó, ACV đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Việt Dũng để ông tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy ACV.