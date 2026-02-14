Giá vàng trong nước tăng - giảm thất thường

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng nay (14/2), giá vàng thế giới lại bật tăng mạnh trở lại trên mốc 5.000 USD/ounce. Trong nước, giá vàng tăng giảm thất thường giữa các thương hiệu vàng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 178 - 180,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

va.jpg
Giá vàng miếng SJC tăng, giảm thất thường giữa các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng tăng giảm khác nhau. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Mi Hồng 178 - 180,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng.

Hiện, giá vàng thế giới ở mức 5.042 USD/ounce, tăng 98 USD so với sáng qua.

Trong khi đó, giá bạc quay đầu giảm mạnh. Chiều qua, Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 2,8-2,9 triệu đồng/lượng, tương đương 79 triệu đồng/kg, giảm 6 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat được niêm yết ở mức 78 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.050 đồng/USD, đứng im so với sáng qua; Vietcombank niêm yết ở mức 25.750 - 26.160 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
