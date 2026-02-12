Bất ngờ với giá vàng SJC

TPO - Sáng nay (12/2), giá vàng miếng SJC đứng im ở mức 181 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng nhẫn 400.000 - 500.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc vẫn tiếp đà tăng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua; cao hơn giá vàng nhẫn các thương hiệu trên thị trường 400.000 - 500.000 đồng/lượng. Các công ty khác cũng giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức trên.

Giá vàng miếng SJC "neo" ở mức cao.

Giá vàng nhẫn các doanh nghiệp cũng không đổi so với sáng qua. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 177,6 - 180,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn của SJC 177,5 - 180,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước bất ngờ đứng im trong bối cảnh nhu cầu mua vàng vẫn cao khi nguồn cung hạn chế.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 5.059 USD/ounce, tăng 17 USD so với sáng qua.

Trong khi đó, giá bạc vẫn tiếp tục tăng mạnh. Chiều qua, Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 3-3,1 triệu đồng/lượng, tương đương 84 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Bạc Ancarat được niêm yết ở mức 83 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 82 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.050 đồng/USD, giảm 5 đồng so với sáng qua; Vietcombank niêm yết ở mức 25.750 - 26.160 đồng/USD (mua - bán).