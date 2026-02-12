Khác biệt để bứt phá

TP - Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, dứt khoát phải có 3 yếu tố: Thể chế, cơ chế phải vượt trội so với các Trung tâm tài chính khác trên thế giới; mô hình phải độc đáo, khác biệt để bứt phá; điều hành phải thật sự linh hoạt, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ: Chúng ta đang chứng kiến một thế giới đang đổi thay nhanh chóng với cạnh tranh chiến lược gay gắt, kinh tế toàn cầu phân mảnh, dòng vốn dịch chuyển mạnh mẽ. Hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, Việt Nam phải lách qua cơn gió ngược, tìm điểm sáng. Chúng ta xác định phải tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và ngoài nước.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TPHCM hội tụ thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng là yêu cầu thực tiễn, lựa chọn chiến lược, bước đi thiết thực của Việt Nam trong việc hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp xu thế. Qua đó, tạo dựng hạ tầng chiến lược, công nghiệp nền tảng, logistics, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Đồng thời cung cấp công cụ tài chính hiện đại cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu; nâng vị thế quốc gia từ tiếp nhận vốn sang đồng “kiến tạo” thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: VGP

Muốn làm được những nhiệm vụ khó khăn trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng dứt khoát phải có 3 yếu tố: Thể chế, cơ chế phải vượt trội so với các Trung tâm tài chính khác trên thế giới; mô hình phải độc đáo, khác biệt để bứt phá; điều hành phải thật sự linh hoạt, hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”. Đồng thời, niềm tin là rất quan trọng trong thu hút các đối tác, nhà đầu tư, với tinh thần “đoàn kết để tạo lập sức mạnh; hợp tác để tạo lập nguồn lực; đối thoại để tạo lập lòng tin”, cùng với sự cạnh tranh lành mạnh.

Thủ tướng cho biết, trên cơ sở Nghị quyết số 222 của Quốc hội và Nghị định số 323 của Chính phủ, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế, chúng ta đã đạt kết quả ban đầu như: Trung tâm Tài chính hàng không huy động 6,1 tỷ USD; Trung tâm Tài chính hàng hải đang hình thành gắn với vị thế logistics Việt Nam; Trung tâm Fintech và đổi mới sáng tạo thu hút mô hình tài chính số tiên tiến. Thủ tướng khẳng định đây là nền tảng cơ bản, cần thiết để phát triển lâu dài, bền vững, minh bạch, an toàn pháp lý, giải quyết tranh chấp theo chuẩn mực toàn cầu và tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư.

Thủ tướng nêu rõ những kết quả này đã khẳng định: Khi đã quyết tâm, lại được tổ chức thực hiện khoa học, bài bản, biết xây dựng thể chế vượt trội, biết huy động nguồn lực, mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực, trên tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể”.

TPHCM và Ðà Nẵng dám nghĩ, dám làm, làm đến nơi đến chốn

Để đảm bảo mục tiêu, đích đến cuối cùng là sự thành công của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, Thủ tướng chỉ rõ, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương phải hành động quyết liệt, chịu trách nhiệm trực tiếp, kiểm tra giám sát thường xuyên, giải quyết, tháo gỡ khó khăn dứt điểm, hiệu quả. Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao để đảm bảo hệ thống giải quyết tranh chấp hoạt động hiệu quả ngay từ khi bắt đầu hoạt động.

Chính phủ cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, cạnh tranh cao để các bên tham gia cùng thấu hiểu, chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng lợi ích chung, cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu UBND TPHCM và TP Đà Nẵng triển khai ngay các công việc với tinh thần tiên phong, chủ động, đi đầu, dám nghĩ, dám làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả, làm phải hiệu quả. Theo đó, đầu tư xây dựng ngay trụ sở Trung tâm Tài chính với hạ tầng thiết yếu, hiện đại, thuận lợi, phù hợp, từ đó tạo nguồn lực trực tiếp.

Hai thành phố cũng cần triển khai ngay cơ chế sandbox cho sản phẩm tài chính mới; đề xuất chính sách ưu đãi đột phá để thu hút đầu tư của ít nhất 50 tổ chức tài chính quốc tế trong 3 năm đầu; số hóa 100% thủ tục với chi phí cạnh tranh cho nhà đầu tư, đưa Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng trở thành nhân tố chủ lực đóng góp mạnh mẽ, thực chất cho sự phát triển của đất nước và hai địa phương.

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các tập đoàn lớn, các ngân hàng phải cạnh tranh lành mạnh, tiên phong, dẫn dắt trở thành thành viên sáng lập, sử dụng dịch vụ Trung tâm để huy động vốn quốc tế, phát hành trái phiếu, quản lý rủi ro hiệu quả, tiên phong xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích.

Dịp này, các thiết chế cốt lõi của Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM gồm Cơ quan điều hành, Tòa án chuyên biệt, Trung tâm Trọng tài quốc tế đã ra mắt.