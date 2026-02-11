Giảm 50% dự trữ bắt buộc cho 4 ngân hàng

TPO - Ngày 10/2, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng - Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quyền giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc. Quyết định này ngay lập tức tạo ra cú hích lớn về thanh khoản và lợi nhuận cho 4 "ông lớn" gồm Vietcombank, MB, VPBank và HDBank.

Theo đề xuất của Cục Quản lý giám sát - Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng là bên nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong thời gian thực hiện phương án tái cơ cấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4 ngân hàng nhận chuyển giao được giảm dự trữ bắt buộc.

Danh sách các ngân hàng được hưởng ưu đãi gồm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank).

Vừa qua, 4 nhà băng chính thức nhận chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng yếu kém. Trong đó, Vietcombank nhận CBBank, đổi tên thành ngân hàng số VCBNeo. HDBank nhận DongABank, chuyển thành ngân hàng số Vikki Bank. MB nhận chuyển giao Oceanbank, đổi thành ngân hàng số MBV. Còn GPBank chuyển giao về VPBank.

Việc được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc là chính sách ưu đãi, giúp các nhà băng tham gia tái cơ cấu nhà băng yếu kém, có thêm lợi thế về nguồn vốn để đẩy mạnh cho vay hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh khác.

Quyết định giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc này được thực hiện căn cứ trên Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, Thông tư 30/2019/TT-NHNN và Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ.

Thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi được thực hiện theo đề nghị của từng ngân hàng hoặc theo thông báo của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Việc giảm dự trữ bắt buộc giúp các ngân hàng được giải phóng một phần nguồn vốn đang gửi tại Ngân hàng Nhà nước, từ đó gia tăng nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, cho vay và đầu tư.

Theo số liệu từ báo cáo tài chính, 4 ngân hàng nói trên hiện có dư nợ khoảng 4,25 triệu tỷ đồng (tính đến 31/12/2025), chiếm khoảng 23% tổng dư nợ cho vay khách hàng của nền kinh tế (18,58 triệu tỷ).

Theo quy định này, các tổ chức tín dụng chỉ phải trích lập dự trữ bắt buộc ở mức 1,5% với tiền gửi dưới 12 tháng và 0,5% với tiền gửi từ 12 tháng trở lên, thay vì mức 3% và 1% như hiện tại. Qua đó giải phóng một lượng vốn đáng kể cho các nhà băng nói trên.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất và cạnh tranh huy động vốn vẫn ở mức cao, chính sách này được đánh giá là sẽ góp phần giảm chi phí vốn và cải thiện biên lợi nhuận cho các ngân hàng tham gia tái cơ cấu.