Cận Tết, cảnh giác và phòng tránh 'vòng xoáy nợ'

Áp lực chi tiêu cuối năm khiến nhu cầu vay tiền tăng đột biến. Các chuyên gia cảnh báo, đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động mạo danh những nền tảng tài chính uy tín để đánh cắp tiền của người dùng.

Khi những ngày cuối năm cận kề, gánh nặng tài chính cho việc sắm Tết, sửa sang nhà cửa hay thanh toán các khoản nợ cuối kỳ thường tăng cao đột biến. Đặc biệt, với nhóm lao động tự do, áp lực "chạy" dòng tiền lại càng thêm phần căng thẳng. Nhu cầu tìm kiếm nguồn tiền mặt nhanh chóng trở thành "phao cứu sinh", nhưng cũng chính là lúc các "bẫy nợ" nguy hiểm nhất lộ diện, đặc biệt là từ những ứng dụng tài chính giả mạo.

Bẫy tín dụng "nhanh, dễ" và nguy cơ bị mạo danh

Khi nhu cầu trở nên cấp bách, nhiều người dễ dàng sa vào bẫy của những lời mời chào "vay nóng" với quy trình siêu tốc trên mạng xã hội. Đằng sau những lời hứa "giải ngân trong 5 phút" thường là các điều khoản mập mờ, lãi suất thực tế cao ngất cùng hàng loạt khoản phí ẩn, biến người vay thành con nợ trong vòng xoáy không lối thoát.

Tinh vi và nguy hiểm hơn chính là bẫy giả mạo. Các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào uy tín của những nền tảng tài chính lớn để dựng lên các ứng dụng, website hay cuộc gọi giả mạo.

Tima, nền tảng kết nối tài chính phổ biến, đã nhiều lần phải đưa ra cảnh báo khẩn về việc bị mạo danh. Các đối tượng này yêu cầu người dùng chuyển khoản phí bảo hiểm khoản vay, tiền đặt cọc giải ngân hoặc các loại phí "tự chế" khác trước khi nhận tiền. Đây là dấu hiệu cảnh báo đỏ, bởi một nguyên tắc bất di bất dịch của các tổ chức tín dụng chính thống là không bao giờ thu bất kỳ khoản phí nào của khách hàng trước khi giải ngân.

Giải pháp: Lựa chọn kênh minh bạch và "vay có trách nhiệm"

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn một kênh tài chính minh bạch và có trách nhiệm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thay vì những lời mời chào dễ dãi đầy rủi ro, người dùng cần tìm đến những nền tảng được cấp phép, công khai điều khoản rõ ràng ngay từ đầu.

Một trong những hướng tiếp cận được các doanh nghiệp fintech uy tín áp dụng là mô hình "vay có trách nhiệm" (Responsible Lending). Cụ thể, với vai trò là một nền tảng kết nối, Tima chia sẻ rằng họ ứng dụng công nghệ AI và dữ liệu lớn để phân tích hồ sơ một cách khách quan.

Công nghệ này giúp đánh giá khả năng tài chính thực tế của người vay, từ đó đề xuất các gói vay ngắn hạn với hạn mức và kỳ hạn phù hợp, nhằm mục tiêu cuối cùng là đảm bảo người vay không rơi vào tình trạng quá sức. Cách làm này không chỉ bảo vệ người dùng mà còn xây dựng một hệ sinh thái tín dụng lành mạnh và bền vững.

Đối với nhóm lao động tự do có thu nhập không ổn định, việc tiếp cận các sản phẩm tài chính số linh hoạt, minh bạch và an toàn như vậy có thể trở thành một điểm tựa đáng tin cậy, giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt mà không đánh đổi bằng những rủi ro dài hạn.

Một cái Tết trọn vẹn không nằm ở những khoản chi lớn, mà đến từ sự an tâm về tài chính. Sự tỉnh táo trong chi tiêu, kết hợp với việc lựa chọn những giải pháp tài chính minh bạch, chính là "lá bùa" hữu hiệu nhất để bước qua năm mới một cách nhẹ nhàng và vững vàng, tránh xa những "bẫy nợ" đáng tiếc.